باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی در کمیسیون رفع تداخلات گفت: در هفتمین جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان، با بررسی مستندات ۲۰ پلاک ثبتی در شهرستان‌های زرین‌دشت، سروستان و شیراز، ۵۶۲۲ هکتار از اراضی به عنوان اراضی غیرملی تثبیت و ۱۰۸۱ هکتار از تداخلات اراضی نیز به طور کامل رفع گردید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعلام کرد: این جلسه با تمرکز بر تعیین تکلیف مالکیت‌ها و بررسی کارشناسی نقشه‌ها و سوابق ثبتی، گام مهمی در جهت شفاف‌سازی وضعیت اراضی استان برداشته است.

او بیان کرد: در جریان این نشست، پرونده‌های مربوط به هشت پلاک ثبتی زرین‌دشت، ۱۱ پلاک سروستان و یک پلاک شیراز با دقت بالا و بر اساس تطبیق اطلاعات فنی مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت منجر به تثبیت مالکیت مساحتی گسترده و رفع تداخلات اراضی در مناطق مذکور شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تأکید بر ضرورت دقت در بررسی مستندات و اجرای دقیق قوانین مربوط به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، عنوان کرد: سازمان جهاد کشاورزی فارس متعهد به تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای صحیح ضوابط قانونی است تا از حقوق مالکان صیانت شده و تداخلات اراضی به حداقل برسد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس