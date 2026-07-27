سخنگوی آتش نشانی از سقوط یک دستگاه تاورکرین (جرثقیل) در یک پروژه ساختمانی که منجر به تخریب بخشی از یک ساختمان ۵ طبقه شده، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی سخنگوی آتش‌نشانی استان تهران، از سقوط یک دستگاه تاورکرین (جرثقیل) در یک پروژه ساختمانی که منجر به تخریب بخشی از یک ساختمان ۵ طبقه شده، خبر داد و گفت: ساعت ۱۳:۳۵ امروز، گزارش سقوط یک دستگاه تاورکرین در پروژه ساختمانی واقع در خیابان پیامبر شرقی دریافت شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

ملکی افزود: آتش‌نشان‌ها در کمتر از چهار دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند که یک قطعه از دستگاه تاورکرین به دلیلی که هنوز تحت بررسی است، سقوط کرده و بر روی یک ساختمان ۵ طبقه مسکونی در مجاورت پروژه برخورد کرده است.

وی در ادامه با اشاره به میزان خسارت گفت: این حادثه باعث تخریب بخشی از دیوارها، شیشه‌ها و پنجره‌های ۵ واحد از طبقات دوم، سوم و چهارم ساختمان مذکور شده است. همچنین در پی سقوط قطعات دستگاه و دیواره‌های ساختمان، ۹ دستگاه خودرو که در کنار خیابان پارک شده بودند، دچار خسارت شدند.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران در خصوص وضعیت مصدومان توضیح داد: اپراتور ۳۵ ساله دستگاه در اتاقک اپراتوری محبوس شده بود که پس از عملیات نجات توسط آتش‌نشانان خارج و به اورژانس تحویل داده شد. وی علیرغم زنده بودن، دچار مصدومیت شده است. همچنین یک جوان ۱۸ ساله و یک خانم ۶۰ ساله نیز به دلیل شوک ناشی از حادثه، تحت مراقبت اورژانس قرار گرفتند.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیروهای آتش‌نشانی محل حادثه را منرز کرده و با همکاری جرثقیل‌های سنگین در حال جابجایی قطعات سقوط‌کرده هستند. پس از اتمام عملیات، محل حادثه به مسئولان مربوطه تحویل خواهد شد.

برچسب ها: سقوط جرثقیل ، حادثه
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