باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مسعود خواجه‌وند با اشاره به رشد شدید مصرف و فشار بر شبکه توزیع در ساعات پیک مصرف، اظهار داشت: برای تضمین پایداری شبکه و جلوگیری از بروز اختلالات ناخواسته در تامین برق مشترکین، کاهش ۱۰ درصدی میزان مصرف برق در روزهای گرم پیش‌رو، یک ضرورت است.

مدیرعامل توزیع برق البرز افزود: هدف ما از این درخواست، ایجاد پایداری در شبکه است تا بتوانیم خدمات‌رسانی به تمامی شهروندان را در شرایط بهینه حفظ کنیم. در این راستا، ما از تمامی مشترکین محترم دعوت می‌کنیم تا در قالب "پویش همدلی"، با تغییرات کوچک اما مؤثر در الگوی مصرف خود، در پایداری برق استان سهیم باشند.

وی در پایان خاطراند که مدیریت مصرف نه تنها فشار بر تجهیزات شبکه را کاهش می‌دهد، بلکه گامی در جهت مسئولیت اجتماعی برای جلوگیری از قطعی‌های احتمالی در ساعات اوج مصرف است.