باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش تقاضای سفر به عتبات عالیات، شرکتهای هواپیمایی کشور برنامههای عملیاتی خود را برای جابهجایی زائران اعلام کردهاند. در این میان، با آغاز پروازهای ویژه اربعین، بخشی از ظرفیت ناوگان هوایی کشور به مسیر نجف اختصاص یافته تا زمینه سفر ایمن و آسان هزاران زائر ایرانی به کربلای معلی فراهم شود.
پیش از این مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده بود که عرضه بلیت توسط تمامی شرکتهای دارای مجوز انجام خواهد شد و رتبه بندی این شرکتها براساس عرضه بلیت به مسافران انجام خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبات ستاد اربعین صنعت هوایی افزود: در بازه زمانی ۳۱ تیرماه تا ۱۶ مردادماه، فروش بلیت بهصورت چارتری ممنوع است و سازمان هواپیمایی کشوری با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد جدی خواهد کرد. این موضوع در جلسه اخیر ستاد اربعین صنعت هوایی ابلاغ و به صورت بخشنامه به شرکتها اعلام شده است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به برخی تخلفات احتمالی در بازار فروش بلیت تأکید کرد: هیچ شرکت یا سامانهای مجاز نیست خرید بلیت رفت و برگشت را به زائران تحمیل کند و نرخهای اعلامی مربوط به بلیتهای یکطرفه است. بنابراین، هیچ الزام و اجباری برای خرید بلیت دوطرفه وجود ندارد.
براساس این گزارش مرضیه جعفر زاده سخنگوی شرکت هواپیمایی تابان اظهار کرد: با برنامهریزی برای انجام ۵۰ پرواز رفت و برگشت در مسیرهای تهران و مشهد به نجف، آمادگی خود را برای جابهجایی بیش از ۱۰ هزار زائر وجود دارد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، تابان در مسیر مشهد-نجف-مشهد ۷ پرواز رفت و برگشت و در مسیر تهران-نجف-تهران ۱۵ پرواز رفت و برگشت انجام خواهد داد که مجموعاً ۲۲ پرواز رفت و برگشت (معادل ۴۴ سکتور پروازی) را در ایام اربعین شامل میشود.
او گفت: این شرکت هواپیمایی با بهکارگیری ناوگان ایرباس A310 و ایرباس A320، ظرفیت لازم برای انتقال بیش از ۸ هزار زائر اربعین حسینی را فراهم کرده است. استفاده از هواپیماهای پهنپیکر و میانبرد در این مسیرها، امکان ارائه خدمات مناسب و افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران را فراهم میکند.
وی افزود:در صورت افزایش تقاضای سفر به عتبات عالیات، پروازهای فوقالعاده نیز در برنامه عملیاتی اربعین این شرکت قرار خواهد گرفت تا پاسخگوی نیاز زائران باشد.
براساس این گزارش همچنین هواپیمایی آساجت با برنامهریزی ویژه و افزایش ظرفیت پروازی خود، پروازهای اختصاصی به مقاصد ایلام و کرمانشاه را برقرار کرده است تا گامی مؤثر در تسهیل سفر زائران این رویداد بزرگ معنوی بردارد.
مهیار خدادای، گفت:بر همین اساس، با برنامهریزی عملیاتی و با هدف پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر، پروازهای ویژهای را در مسیرهای تهران - ایلام و بالعکس، مشهد - ایلام و بالعکس، تهران - کرمانشاه و بالعکس و مشهد - کرمانشاه و بالعکس برقرار کرده است.
وی با اشاره به اهمیت دسترسی سریع و ایمن زائران به مرزهای غربی کشور افزود:ایلام و کرمانشاه از مهمترین مبادی تردد زائران اربعین به شمار میروند و تلاش کردهایم با فراهم کردن پروازهای منظم، ایمن و باکیفیت، بخشی از دغدغههای سفر زائران را کاهش دهیم تا آنان بتوانند با آرامش بیشتری مسیر خود را به سوی عتبات عالیات ادامه دهند.
افزایش ١٠ درصدی پروازهای اربعین
مدیرعامل هواپیمایی قشم در برنامه زنده «باید برخاست» شبکه دو سیما، از افزایش ۱۰ درصدی پروازهای این شرکت در ایام اربعین حسینی نسبت به سال گذشته خبر داد.
مجید اخلاقی مدیر عامل قشم ایر اظهار داشت: کریم و احترام به مسافران عزیز را وظیفه قلبی و حرفهای خود میدانم و به عنوان مدیرعامل، شخصاً بر ارتقای کیفیت خدمات نظارت میکنم.
وی با تاکید بر جایگاه معنوی خدمت به زائران افزود: «ما در مجموعه هواپیمایی قشم، هواپیماهای خود را در ایام اربعین به عنوان موکبی برای خدمت به زائران امام حسین(ع) میبینیم. در همین راستا، پروازهای قشمایر در اربعین امسال بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است تا سهم کوچکی در تسهیل سفر زائران اربعین حسینی داشته باشیم.»
بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری، بلیتهایی که پیش از آغاز عملیات پروازهای اربعین صادر شده و تاریخ انجام پرواز آنها در بازه زمانی ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ قرار دارد، مشمول نرخها و ضوابط جدید نخواهند بود. با این حال، تمامی بلیتهای صادرشده از ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ به بعد باید مطابق مفاد این بخشنامه و با رعایت نرخهای مصوب به فروش برسند.
در این دستورالعمل همچنین تأکید شده است که حداکثر نرخ بلیت در کلاس تجاری (بیزینس) میتواند تا ۷۵ درصد بیشتر از نرخ مصوب کلاس اکونومی همان مسیر تعیین شود.
سازمان هواپیمایی کشوری شرکتهای هواپیمایی را موظف کرده است قیمتهای مصوب را بهصورت شفاف در تمامی کانالهای فروش منتشر کنند، سامانههای فروش اینترنتی را بهصورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه در دسترس متقاضیان قرار دهند و مرکز تماس شبانهروزی ویژه اربعین را برای پاسخگویی به زائران راهاندازی کنند. بر اساس این ابلاغیه، هرگونه اختلال عمدی یا ناشی از ضعف زیرساخت که موجب اخلال در دسترسی عادلانه متقاضیان به بلیت شود، تخلف محسوب شده و مشمول برخورد قانونی خواهد بود.