باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محسن افروخته، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی پایدار بدون اتکا به فناوری و نوآوری امکان‌پذیر نیست، گفت: توسعه هوش مصنوعی و همکاری فناورانه میان دولت، دانشگاه، صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری را هموار می‌کند.

افروخته با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده در اقتصاد نوآوری اظهار کرد: تجربه کشور‌های مختلف نشان داده است که رشد اقتصادی بدون بهره‌گیری از فناوری و نوآوری، پایدار نخواهد بود. نوآوری تنها به معنای خلق فناوری‌های جدید نیست، بلکه مستلزم پذیرش تغییر و جایگزینی ساختار‌های سنتی با الگو‌های نوین است؛ فرآیندی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «تخریب خلاق» یاد می‌شود.

وی افزود: هرچند نوآوری ممکن است موجب تغییر یا حذف برخی مشاغل و کسب‌وکار‌های سنتی شود، اما وظیفه دولت این است که با ایجاد چتر‌های حمایتی و سیاست‌های مناسب، نگرانی‌های ناشی از این تغییرات را کاهش دهد تا مسیر توسعه فناوری و شکل‌گیری کسب‌وکار‌های نوآورانه هموار شود.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه هوش مصنوعی بارزترین نمونه فناوری‌های تحول‌آفرین امروز است، تصریح کرد: همکاری فناورانه مبتنی بر هوش مصنوعی به معنای مشارکت سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناور و دولت برای توسعه، انتقال و به‌کارگیری این فناوری است؛ همکاری‌هایی که ضمن کاهش هزینه‌های نوآوری، زمینه تولید محصولات دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند.

افروخته مهم‌ترین عرصه‌های این همکاری را تحقیق و توسعه، تعامل صنعت و دانشگاه، همکاری میان شرکت‌های فناور و مشارکت دولت و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: دولت در این فرآیند، تولیدکننده فناوری نیست، بلکه نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، توسعه‌دهنده زیرساخت‌ها و حامی مالی را بر عهده دارد تا ریسک فعالیت‌های نوآورانه کاهش یابد و بستر لازم برای رشد فناوری فراهم شود.

وی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناورانه، تدوین استاندارد‌ها و ضوابط، حمایت از مالکیت فکری، تأمین امنیت داده‌ها و تربیت نیروی انسانی متخصص را از مهم‌ترین وظایف دولت در توسعه اکوسیستم هوش مصنوعی برشمرد و افزود: بدون ایجاد این زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و شکل‌گیری محصولات نوآورانه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به کاربرد‌های گسترده همکاری‌های فناورانه خاطرنشان کرد: توسعه شهر‌های هوشمند، دولت هوشمند، سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند، بانکداری هوشمند و ارتقای خدمات عمومی از مهم‌ترین دستاورد‌های این همکاری‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: موفقیت در این مسیر نیازمند توجه ویژه به امنیت داده‌ها، حفظ حقوق مالکیت فکری، تدوین چارچوب‌های اخلاقی برای استفاده از هوش مصنوعی و تربیت نیروی انسانی متخصص است؛ چراکه این مؤلفه‌ها، ارکان اصلی توسعه پایدار در این حوزه به شمار می‌روند.

افروخته با تشریح چشم‌انداز آینده هوش مصنوعی اظهار کرد: هدف نهایی تنها ایجاد شهر‌های هوشمند نیست، بلکه حرکت به سمت «شهر شناختی» است؛ شهری که علاوه بر بهره‌گیری از هوش مصنوعی، داده‌ها را به‌صورت مستمر جمع‌آوری، تحلیل و بر مبنای نتایج آن تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هوشمند انجام می‌دهد و این چرخه به شکل پیوسته تکرار می‌شود.

وی در پایان با اشاره به برگزاری رویداد‌های تخصصی صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه هوش مصنوعی گفت: این رویداد نخستین گام از مجموعه برنامه‌هایی است که با هدف توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و گسترش همکاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و امیدواریم زمینه‌ساز توسعه هرچه بیشتر فناوری و افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور باشد.