باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضانواز سخنگوی جایگاه‌های سوخت کشور با اشاره به اینکه براساس تمهیدات صورت گرفته و در جهت تسهیل در سوخت رسانی برای زائرین اربعین، میزان سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها افزایش یافته است گفت: در سه استان خوزستان،ایلام و کرمانشاه از ۱۵ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش یافت. سوختگیری با کارت سوخت شخصی ۴۵ لیتر است.

او بیان کرد:جایگاه های سوخت خصوصا در مسیرهای اصلی مواصلاتی منتهی به مرزهای غربی آمادگی کامل برای سوخت رسانی دارند و شبانه روزی فعال خواهند بود و از مردم عزیز التماس دارند.

وی تصریح کرد: از مردم درخواست داریم حتما کارت سوخت شخصی همراه داشته باشند و استفاده کنند و طی مسیر تا مرز با خودروهای عمومی میتواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند.