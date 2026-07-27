سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور گفت:میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاهها در سه استان افزایش یافت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضانواز سخنگوی جایگاه‌های سوخت کشور با اشاره به اینکه براساس تمهیدات صورت گرفته و در جهت تسهیل در سوخت رسانی برای زائرین اربعین، میزان سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها افزایش یافته است گفت: در سه استان خوزستان،ایلام و کرمانشاه از ۱۵ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش یافت. سوختگیری با کارت سوخت شخصی ۴۵ لیتر است.

او بیان کرد:جایگاه های سوخت خصوصا در مسیرهای اصلی مواصلاتی منتهی به مرزهای غربی آمادگی کامل برای سوخت رسانی دارند و شبانه روزی فعال خواهند بود و از مردم عزیز التماس دارند.

وی تصریح کرد: از مردم درخواست داریم حتما کارت سوخت شخصی همراه داشته باشند و استفاده کنند و طی مسیر تا مرز با خودروهای عمومی میتواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند.

برچسب ها: کارت سوخت ، بنزین
خبرهای مرتبط
شبکه سوخت‌رسانی کشور در خدمت زائران اربعین
تجهیز ۱۳۰ ناحیه به دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت
آزادسازی قیمت گاز کمکی به کاهش مصرف نمی‌کند /اثرگذاری ۱۰ تا ۲۰ درصدی مردم در صرفه‌جویی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۷ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
هر چه آلودگی هوا و سرطان و کسری بودجه و غیره است علتش ارزانی و قاچاق بنزین است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۴ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
هر کجا و هر زمان که مصلحت باشه ،کار مردم رو راه می اندازند
مدیریت های تعطیلی ،تنها راه و روش کشورداری
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سارا
۰۳:۳۳ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
چرا نمیفهمین ؟! واقعا انقدر سخته فهمیدنش اقا پمپ بنزین ها با کاررت جایگاه ب مردم بنزین نمیدن تو سیستان و بلوچستان همش قاچاق میشه این بنزین باید ب کاارت خود مردم ب صورت مستقیم بیاد تو کاارت مردم ن جایگاه خسته شدیم از بس اینو گفتیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
من و این همه خوشبختی محاله..
۱
۳
پاسخ دادن
بودجه امسال اعتباری برای تولید دارو در نظر نگرفته است
قیمت‌های پیشنهادی اجاره در برخی مناطق برای مستأجران آزاردهنده است
تاخیر در پرداخت مطالبات کشت سال آینده گندم را دچار چالش می‌کند
ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرا شد/ پرداخت مستقیم حقوق و بیمه در راه است
کمبود ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی صنعت دارو/ بیمه‌ها توان جبران افزایش قیمت‌ها را ندارند
ناترازی انرژی کل زنجیره فولاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است
سازمان هواپیمایی کشوری: عرضه بلیت پرواز‌های اربعین به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود
صرفه جویی کمتر از یک درصدی سوخت امنیت غذایی کشور را دچار مخاطره می‌کند
آخرین اخبار
صرفه جویی کمتر از یک درصدی سوخت امنیت غذایی کشور را دچار مخاطره می‌کند
سازمان هواپیمایی کشوری: عرضه بلیت پرواز‌های اربعین به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود
ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرا شد/ پرداخت مستقیم حقوق و بیمه در راه است
ناترازی انرژی کل زنجیره فولاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است
قیمت‌های پیشنهادی اجاره در برخی مناطق برای مستأجران آزاردهنده است
تاخیر در پرداخت مطالبات کشت سال آینده گندم را دچار چالش می‌کند
بودجه امسال اعتباری برای تولید دارو در نظر نگرفته است
کمبود ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی صنعت دارو/ بیمه‌ها توان جبران افزایش قیمت‌ها را ندارند
تهرانی‌ها در روزهای گرم کمتر آب مصرف کردند/ ضرورت تداوم مدیریت مصرف+ فیلم
دمای هوای شهرهای شمالی خنک می‌شود
شکاف ۳۹۵ همتی در درآمد و هزینه صنعت برق
پرداخت ۹۷۶ ميليارد ريال تسهیلات ودیعه مسکن موقت/بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی
رفع ناترازی انرژی بخش صنعت با دستور رئیس‌جمهور
تولید گندم از ۱۴ میلیون تن فراتر می‌رود
ترافیک سنگین در محور کرج - قزوین
تامین آب پایانه‌های مرزی برای اربعین بدون مشکل انجام می‌شود+ فیلم
خرید ۲.۸۷ میلیون تنی گندم توسط شبکه تعاونی‌های روستایی
رشد ۳۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه امسال/شناسایی ۱۷۶ هزار مورد تخلف در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان
افتتاح ۱۶۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال
بهترین سایت رزرو هتل در ایران؛ بررسی و مقایسه ۶ پلتفرم برتر گردشگری
نرخ تورم ماهانه در تیر نسبت به خرداد نصف شد/ تامین ارز دارو در اولویت است
روز مثبت بورس در سایه احتیاط معامله‌گران حقیقی؛ تغییر مسیر نقدینگی
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگا‌ه ها در سه استان افزایش یافت
ناوگان هوایی در خدمت زائران اربعین/امکان برقراری پروازهای فوق‌العاده در صورت افزایش تقاضا
اولویت مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد/ تشکیل شورای راهبری مناطق آزاد
کاهش ۲ نمره‌ای حدنصاب قبولی آزمون ورود به حرفه مهندسان برای خرداد و دی ماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۵ مرداد
۱۷۰ راهدارخانه به‌صورت ویژه در خدمت زائران اربعین
افزایش ۴۰۰ برابری قبض برق چاه های کشاورزی تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور + فیلم