هوای امروز و فردا با هیاهوی ابر‌هایی همراه است که گاه می‌بارند و گاه با بادی تند می‌گذرند، اما واپسین روز‌های هفته، خنکای ملایمی از راه می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده، رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی الگو‌های هواشناسی، امروز دوشنبه طی ساعت‌های بعد از ظهر و شب، در مناطق مرکزی، غربی و جنوبی استان رگبار پراکنده باران همراه با رعد و برق گاهی وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

او ادامه داد: فردا سه شنبه و هچنین چهارشنبه در جنوب و جنوب شرق استان احتمال رگبار پراکنده و در سایر مناطق فارس به ویژه شمال استان، افزایش سرعت وزش باد رخ می‌دهد.

علیزاده تصریح کرد: پنج شنبه و جمعه در نیمه شمالی و مناطق مرکزی به ویژه شمال شرق استان، افزایش سرعت وزش باد پدیده غالب است.

 رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس اضافه کرد: به لحاظ شرایط دمایی به سمت پایان هفته کمی از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود.

برچسب ها: کاهش گرمای هوا ، گرمای هوا ، هواشناسی ، وضعیت آب و هوا
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