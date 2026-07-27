باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده، رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی الگو‌های هواشناسی، امروز دوشنبه طی ساعت‌های بعد از ظهر و شب، در مناطق مرکزی، غربی و جنوبی استان رگبار پراکنده باران همراه با رعد و برق گاهی وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

او ادامه داد: فردا سه شنبه و هچنین چهارشنبه در جنوب و جنوب شرق استان احتمال رگبار پراکنده و در سایر مناطق فارس به ویژه شمال استان، افزایش سرعت وزش باد رخ می‌دهد.

علیزاده تصریح کرد: پنج شنبه و جمعه در نیمه شمالی و مناطق مرکزی به ویژه شمال شرق استان، افزایش سرعت وزش باد پدیده غالب است.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس اضافه کرد: به لحاظ شرایط دمایی به سمت پایان هفته کمی از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود.