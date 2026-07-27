باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۶ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند جنگ جاری آمریکا علیه ایران «چالش‌برانگیزتر» از آن چیزی بوده است که دولت ترامپ انتظار داشت.

نظرسنجی سی‌بی‌اس نیوز و یوگاو که بین ۲۲ تا ۲۴ ژوئیه انجام شد، نشان داد که ۲۰ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند جنگ آنطور که انتظار می‌رفت پیش رفته است، در حالی که ۴ درصد فکر می‌کنند آسان‌تر از حد انتظار بوده است.

با این حال، ۵۸ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که نسبت به درگیری جاری احساس عدم‌اطمینان می‌کنند، در حالی که ۵۷ درصد گزارش کردند که احساس ناامیدی دارند. علاوه بر این، ۳۶ درصد بدبینی ابراز کردند و تنها ۱۹ درصد گفتند که احساس خوش‌بینی می‌کنند.

همچنین ۲۲ درصد گفتند که معتقدند ایران در موقعیت سودمندتری قرار دارد.

پیش از این، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد رئیس‌جمهور آمریکا با ورود جنگ ایران به ماه پنجم، به طور فزاینده‌ای ناامید و نسبت به چشم‌انداز صلح پایدار بدبین شده است.

برخی از مشاوران نگرانند که درگیری طولانی‌مدت با افزایش قیمت‌ها، کاهش محبوبیت و آسیب به چشم‌انداز جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌رو، بر ریاست‌جمهوری ترامپ سنگینی کند.

یک مقام ارشد دولت گفت که ترامپ معتقد است تنها چیزی که ایران می‌فهمد، قدرت نظامی است و در «حالت انتقام‌جویی» علیه تهران قرار دارد و گزینه‌های دیگری جز ادامه حملات برای او باقی نمی‌گذارد.

منبع: الجزیره