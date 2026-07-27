نظرسنجی جدید سی‌بی‌اس نیوز و یوگاو نشان می‌دهد ۷۶ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند جنگ آمریکا و ایران «چالش‌برانگیزتر» از آن چیزی بوده است که ترامپ انتظار داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۶ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند جنگ جاری آمریکا علیه ایران «چالش‌برانگیزتر» از آن چیزی بوده است که دولت ترامپ انتظار داشت.

نظرسنجی سی‌بی‌اس نیوز و یوگاو که بین ۲۲ تا ۲۴ ژوئیه انجام شد، نشان داد که ۲۰ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند جنگ آنطور که انتظار می‌رفت پیش رفته است، در حالی که ۴ درصد فکر می‌کنند آسان‌تر از حد انتظار بوده است.

با این حال، ۵۸ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که نسبت به درگیری جاری احساس عدم‌اطمینان می‌کنند، در حالی که ۵۷ درصد گزارش کردند که احساس ناامیدی دارند. علاوه بر این، ۳۶ درصد بدبینی ابراز کردند و تنها ۱۹ درصد گفتند که احساس خوش‌بینی می‌کنند.

همچنین ۲۲ درصد گفتند که معتقدند ایران در موقعیت سودمندتری قرار دارد.

پیش از این، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد رئیس‌جمهور آمریکا با ورود جنگ ایران به ماه پنجم، به طور فزاینده‌ای ناامید و نسبت به چشم‌انداز صلح پایدار بدبین شده است.
برخی از مشاوران نگرانند که درگیری طولانی‌مدت با افزایش قیمت‌ها، کاهش محبوبیت و آسیب به چشم‌انداز جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌رو، بر ریاست‌جمهوری ترامپ سنگینی کند.

یک مقام ارشد دولت گفت که ترامپ معتقد است تنها چیزی که ایران می‌فهمد، قدرت نظامی است و در «حالت انتقام‌جویی» علیه تهران قرار دارد و گزینه‌های دیگری جز ادامه حملات برای او باقی نمی‌گذارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا ، نظرسنجی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر ترامپ
۱
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۸:۴۹ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
سلام
۸۰ درصدمخالفن ۹۰ درصد مخالفن اینا بنظر من مسخره است. الان مهمات وتجهزاتشون تموم شده دارن تجدید قوا میکنن . اسراییل رو بگیریم زیر اتش شدید . فرصت سوزی و بازی خوردن با مذاکرات تا کی . اینهمه جنگیدیم یک هفته متمرکز شیم رو اسراییل تمومه .
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
مردم آمریکا هم لنگه حاکمانشان هستند از بس لقمه دزدی وحرام خوردن براشون جنایت آنها اهمیتی نداره فقط براشون پول بیارن از هر طریق یه مشت راحت طلب
۲
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