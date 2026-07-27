سعید دقیقی و باشگاه پیکان در توافقی دو طرفه به همکاری خود پایان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های گذشته جلساتی میان سعید دقیقی و باشگاه پیکان برای مشخص کردن وضعیت ادامه همکاری برگزار شد و تصمیم بر ادامه همکاری گرفته شد، حتی رسانه رسمی این باشگاه پس از مدت‌ها دیدار‌های تدارکاتی این تیم را با تصاویری سعید دقیقی پوشش داد.

در نهایت پس از روز‌ها کش‌وقوس میان سعید دقیقی و باشگاه پیکان، دو طرف بر سر پایان همکاری به توافق رسیدند و این سرمربی دیگر هدایت خودروسازان را بر عهده نخواهد داشت.

همچنین تا زمان مشخص شدن وضعیت نیمکت پیکان و انتخاب سرمربی جدید، تمرینات این تیم زیر نظر علی الله‌کرم، مدیر آکادمی باشگاه، پیگیری خواهد شد.

برچسب ها: سعید دقیقی ، پیکان
خبرهای مرتبط
آغاز مرحله جدید اردوی تیم ملی جوانان در مرکز ملی فوتبال
رسول خطیبی باز هم بدون تیم نماند 
فریاد شیران:
سرمربی تیم ملی به بزرگان فوتبال توهین کرده است/تاج وجاهت اداره فوتبال را ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش صادق محرمی به پیشنهاد پرسپولیس
انتقال طاهری و ایری به پرسپولیس هنوز منتفی نشده است
پرسپولیس به دنبال بازگرداندن دروازه‌بان سابق خود
آخرین اخبار
پرسپولیس به دنبال بازگرداندن دروازه‌بان سابق خود
انتقال طاهری و ایری به پرسپولیس هنوز منتفی نشده است
واکنش صادق محرمی به پیشنهاد پرسپولیس
۱۸ تکواندوکار به اردوی تیم ملی مردان دعوت شدند 
یک فینالیست در ۵ وزن کشتی فرنگی نوجوانان جهان/ ۳ نماینده ایران حذف شدند
روسیه در مسیر بازگشت به المپیک ۲۰۲۸
تقویت اعضای هیات رئیسه پدل با حضور ۴ عضو جدید
۶ پدیده جدید در تمرین استقلال/ قول بختیاری‌زاده به بازیکنان جوان
مدافع راست جایی در برنامه‌های بختیاری‌زاده ندارد
جلسه انتخاب مدیرعامل استقلال به تعویق می‌افتد؟
ملی‌پوشان ساحلی ایران بر بام آسیای مرکزی قرار گرفتند
دقیقی از پیکان جدا شد
تفکری: برای حق‌مان تا آخر می‌جنگیم
علیرضا دبیر: علاقه‌ای به حضور در فوتبال ندارم
رئیس فدراسیون فوتبال:به سه دسته نباختیم؛ میزبان، رقیبان و عده‌ای وطن فروش
تأکید اسبقیان بر تمرکز ملی‌پوشان ژیمناستیک روی بازی‌های آسیایی ناگویا
قلعه‌نویی در دوراهی؛ ماندن در تیم ملی یا پیگیری ۷۰ میلیارد مطالبات
حکم‌های سنگین کمیته وضعیت؛ سپاهان، هوادار و صنعت مس محکوم شدند
بازگشت احتمالی لژیونر محبوب به پرسپولیس
نتایج روز آغازین رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان جهان در باکو
بازدید وزیر ورزش و جوانان از فدراسیون انجمن‌های ورزشی+ فیلم
سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی: ورزش پلی به سوی توانمندسازی افراد کم توان ذهنی است 
رضا خدایاری: اعزام تیمی مقتدر به مسابقات آسیایی و جهانی، اولویت اصلی است
گل گهر کشور‌های میزبان خود در آسیا را معرفی کرد 
برنامه ریزی دنیامالی برای انقلاب مدال‌آوری در المپیک
کسری - پرسپولیس؛ پرونده‌ای که می‌تواند فاجعه شود
ورزش حرفه‌ای در لباس اقوام اصیل ایرانی 
افزایش سهمیه بازیکنان لیگ برتر؛ مصوبه جدید فدراسیون فوتبال
دبیر فراکسیون ورزش مجلس: وزارت ورزش در شرایط جنگی موفق عمل کرد
آغاز مأموریت ملی‌پوشان گلف در ترکیه