سعید دقیقی و باشگاه پیکان در توافقی دو طرفه به همکاری خود پایان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های گذشته جلساتی میان سعید دقیقی و باشگاه پیکان برای مشخص کردن وضعیت ادامه همکاری برگزار شد و تصمیم بر ادامه همکاری گرفته شد، حتی رسانه رسمی این باشگاه پس از مدت‌ها دیدار‌های تدارکاتی این تیم را با تصاویری سعید دقیقی پوشش داد.

در نهایت پس از روز‌ها کش‌وقوس میان سعید دقیقی و باشگاه پیکان، دو طرف بر سر پایان همکاری به توافق رسیدند و این سرمربی دیگر هدایت خودروسازان را بر عهده نخواهد داشت.

همچنین تا زمان مشخص شدن وضعیت نیمکت پیکان و انتخاب سرمربی جدید، تمرینات این تیم زیر نظر علی الله‌کرم، مدیر آکادمی باشگاه، پیگیری خواهد شد.