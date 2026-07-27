باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی‌خواه - باشگاه استقلال در فصل جدید قصد دارد علاوه بر جذب بازیکنان باتجربه، توجه ویژه‌ای نیز به استعداد‌های آکادمی خود داشته باشد. در همین راستا، سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی آبی‌پوشان، با بررسی شرایط بازیکنان رده‌های پایه، چند بازیکن جوان را به تمرینات تیم اصلی دعوت کرده است.

این بازیکنان که از محصولات آکادمی استقلال محسوب می‌شوند، در روز‌های اخیر در کنار بازیکنان بزرگسال تمرین کرده‌اند تا توانایی‌های خود را به کادر فنی نشان دهند.

احسان خردپیشه (مهاجم نوک)، مهدی قایدی (هافبک هجومی)، حسین قارلقی (مدافع راست)، اهورا نبی‌زاده (دروازه‌بان)، حسام بایگان (هافبک میانی) و محمدرضا شعبان (وینگر چپ) نفراتی هستند که با نظر بختیاری‌زاده فرصت حضور در تمرینات تیم بزرگسالان استقلال را پیدا کرده‌اند.

بختیاری‌زاده در صحبت‌هایی که با این بازیکنان داشته، به آنها اعلام کرده است که حضور در تیم اصلی تنها به نام و سن بازیکن وابسته نیست و هر بازیکنی که بتواند در تمرینات و دیدار‌های تدارکاتی عملکرد خوبی از خود نشان دهد، شانس حضور در ترکیب استقلال را خواهد داشت.

سرمربی استقلال به بازیکنان جوان خود تأکید کرده است که در صورت اثبات توانایی‌هایشان، نه تنها در رقابت‌های لیگ برتر بلکه در مسابقات آسیایی نیز می‌توانند برای این تیم به میدان بروند.

استقلال در سال‌های اخیر بار‌ها از بازیکنان جوان آکادمی خود استفاده کرده و حالا بختیاری‌زاده امیدوار است با ایجاد فضای رقابت در تمرینات، زمینه حضور نسل جدیدی از بازیکنان را در ترکیب آبی‌پوشان فراهم کند.