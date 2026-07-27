باشگاه خبرنگاران جوان - آتش‌سوزی‌های گسترده در جنوب اروپا، اسپانیا و فرانسه را در وضعیت اضطراری قرار داده است. در اسپانیا بیش از ۱۰ هزار نفر از ساکنان اطراف مادرید و دیگر مناطق تخلیه شده‌اند و بیش از ۲۶۰۰ نیروی امدادی با پشتیبانی هوایی برای مهار شعله‌ها تلاش می‌کنند. نخست‌وزیر اسپانیا نیز با هشدار درباره روز‌های دشوار پیش‌رو، از افزایش سریع وسعت مناطق سوخته خبر داده است.

در فرانسه نیز آتش‌سوزی‌های شدید در جنوب غرب این کشور صد‌ها هزار نفر را ناچار به ترک خانه‌هایشان کرده و ده‌ها هزار هکتار از اراضی طبیعی و صد‌ها خانه را درگیر کرده است. با ادامه گسترش حریق، مقام‌های اروپایی هشدار می‌دهند توان دستگاه‌های امدادی برای مقابله با آتش‌سوزی‌های ناشی از گرمای شدید و باد‌های تند، بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گرفته است.