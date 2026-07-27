باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - رامین رضاییان مدافع راست تیم فوتبال استقلال که فصل گذشته یکی از بازیکنان تأثیرگذار این تیم و فولاد خوزستان در نیم فصل دوم بود، برای ادامه همکاری با آبی‌پوشان تنها تا امروز دوشنبه ۵ مرداد فرصت داشت تا قرارداد خود را تمدید کند.

این فرصت از سوی سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، در اختیار رضاییان قرار گرفته بود تا در صورت تمایل برای ادامه حضور در جمع آبی‌پوشان، مذاکرات لازم را انجام داده و قراردادش را برای فصل جدید رقابت‌ها تمدید کند.

با این حال، رضاییان در این بازه زمانی اقدام نهایی برای تمدید قرارداد انجام نداد و به این ترتیب، فرصت در نظر گرفته شده از سوی کادر فنی استقلال به پایان رسید.

بر اساس تصمیم بختیاری‌زاده، ادامه حضور رضاییان دیگر در برنامه‌های فنی استقلال برای فصل آینده قرار ندارد و این بازیکن باید برای آینده فوتبالی خود تصمیم دیگری بگیرد.

استقلال در شرایطی فصل جدید را آغاز می‌کند که کادر فنی این تیم در حال بازسازی ترکیب و ایجاد تغییرات در فهرست بازیکنان است و در همین راستا، سرنوشت برخی بازیکنان فصل گذشته نیز در حال مشخص شدن است.