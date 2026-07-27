آیا قرار است از این پس برای اثبات درستی هر تصمیم دولت، نام رهبر انقلاب به میان کشیده شود؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده لرستانی - «ما بدون رضایت و هماهنگی مقام معظم رهبری هیچ کاری نخواهیم کرد؛ دیگر وقتی هماهنگ کردیم، بقیه گیر ندهند.» این جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان شاید در نگاه نخست تنها پاسخی به منتقدان دولت به نظر برسد، اما وقتی آن را کنار اظهارات دیگر او قرار می‌دهیم، تصویری متفاوت شکل می‌گیرد. 

چندی پیش نیز او گفته بود: «برخی از وزرا با نظر مستقیم رهبر انقلاب معرفی شدند.» پیش از آن نیز درباره مذاکرات تأکید کرد که این روند با اجازه رهبر انقلاب انجام شده است. مجموعه این اظهارات یک سؤال جدی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد؛ آیا قرار است از این پس برای اثبات درستی هر تصمیم دولت، نام رهبر انقلاب به میان کشیده شود؟

همین رویکرد بود که به حاشیه اخیر میان دولت و صداوسیما انجامید. بخشی از سخنان رئیس‌جمهور درباره اجازه رهبر انقلاب برای مذاکرات از پخش تلویزیونی حذف شد و دولت در بیانیه‌ای، رسانه ملی را به «سانسور» متهم کرد. اما آیا واقعاً موضوع، سانسور بود یا رعایت یک قاعده قدیمی و شناخته‌شده در نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی؟

در جمهوری اسلامی نقل‌قول از رهبر انقلاب به‌ویژه درباره جلسات خصوصی همواره تابع ضوابط مشخصی بوده است 

این یک سلیقه رسانه‌ای نیست، بلکه قاعده‌ای است که ریشه در تجربه تاریخی جمهوری اسلامی دارد. امام خمینی (ره) در پایان وصیت‌نامه الهی ـ سیاسی خود تصریح کردند هر آنچه به ایشان نسبت داده می‌شود، تنها زمانی معتبر است که از طریق صوت، خط، امضا یا مجاری رسمی منتشر شده باشد. فلسفه این تأکید نیز روشن است؛ جایگاه ولایت نباید به میدان نقل‌قول‌های شخصی، برداشت‌های سیاسی یا رقابت‌های جناحی تبدیل شود.

بر همین اساس، اگر صداوسیما نقل‌قولی از جلسه‌ای غیرعلنی را بدون تأیید رسمی منتشر نکند، نمی‌توان آن را به‌سادگی «سانسور» نامید. اتفاقاً اگر رسانه ملی بدون راستی‌آزمایی هر نقل‌قولی را منتشر کند، نخستین نهادی خواهد بود که امنیت روایت و اعتبار جایگاه رهبری را مخدوش کرده است. آنچه برخی حذف می‌نامند، از منظر حرفه‌ای همان صیانت از اعتبار سخنان رهبر انقلاب است.

در اینجا مسئله تنها به عملکرد رسانه ملی محدود نمی‌شود. پرسش مهم‌تر این است که چرا رئیس‌جمهور تا این اندازه اصرار دارد تصمیمات دولت را با نام امام شهید و رهبر انقلاب گره بزند؟ از معرفی اعضای کابینه تا پرونده مذاکرات، بار‌ها این گزاره تکرار شده که «با رهبری هماهنگ شده است». حتی جمله «وقتی با رهبری هماهنگ کردیم، بقیه گیر ندهند» نیز دقیقاً بر همین مبنا بیان شده است؛ گویی هماهنگی با رهبر انقلاب، جایگزین پاسخگویی به افکار عمومی و منتقدان شده است.

این شیوه هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت برای دولت یک پشتوانه رسانه‌ای ایجاد کند، اما در بلندمدت هزینه آن متوجه جایگاه رهبری خواهد شد. زیرا مرز میان مسئولیت دولت و جایگاه هدایت کلان نظام را کمرنگ می‌کند. اگر تصمیمی موفق باشد، دولت آن را به حساب کارآمدی خود می‌گذارد، اما اگر همان تصمیم با انتقاد یا چالش مواجه شود، افکار عمومی ناخودآگاه آن را به نام رهبری نیز ثبت خواهد کرد. این دقیقاً همان آسیبی است که باید از آن پرهیز کرد.

نکته قابل توجه دیگر، تناقض آشکار در «شعار وفاق» است. دولت از یک سو، منتقدان را به وفاق دعوت می‌کند، اما از سویی دیگر در برابر هر نقد جدی به جای دفاع از مبانی تصمیمات خود نام رهبر انقلاب را به میان می‌آورد. «وفاق» یعنی هر نهاد در چارچوب مسئولیت قانونی خود پاسخگو باشد، نه اینکه مسئولیت‌ها در هم تنیده شود.

تجربه همین روز‌ها نیز نشان داد که شکستن این مرز چه پیامدی دارد. همزمان با اظهارات رئیس‌جمهور، فضای مجازی پر شد از نقل‌قول‌های بدون سند از رهبر انقلاب؛ از جمله جملاتی درباره مذاکرات که از سوی افراد مختلف نقل شد، بی‌آنکه هیچ مرجع رسمی آنها را تأیید کرده باشد. نتیجه روشن است؛ اگر این باب باز بماند، فردا هر فعال رسانه‌ای یا چهره سیاسی می‌تواند روایت خود را به رهبر انقلاب نسبت دهد و کشور را وارد آشفتگی روایت‌ها کند.

این در حالی است که رهبر انقلاب نه نیازی به سخنگوی غیررسمی دارند و نه احتیاجی به مفسران سیاسی. ایشان هر زمان که لازم بدانند، مواضع خود را با صراحت و شفافیت بیان می‌کنند و مجاری رسمی نیز مسئول انتشار آن هستند. همان‌گونه که درباره امام خمینی (ره) و امام شهید این قاعده هم رعایت می‌شود.

حال دولت اگر به سرمایه اجتماعی خود و به منطق تصمیماتش اعتماد دارد، باید مسئولیت آنها را نیز شخصاً بپذیرد. خرج کردن از اعتبار رهبری برای پاسخ به منتقدان، شاید در کوتاه‌مدت یک تاکتیک رسانه‌ای باشد، اما در بلندمدت نه کمکی به دولت می‌کند و نه به تقویت وفاق ملی. اتفاقاً وفاق از همان‌جایی آغاز می‌شود که هر مسئول، بار تصمیم خود را بر دوش بگیرد و برای اقناع افکار عمومی، به جای استناد مکرر به رهبر انقلاب، با استدلال، کارنامه و عملکرد خود سخن بگوید.

 

برچسب ها: وفاق ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
پزشکیان: خسارات واردشده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری شود
دولت در سخت‌ترین شرایط اجازه توقف خدمت‌رسانی را نداد
از سوی رئیس‌جمهور پزشکیان صورت گرفت:
ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای اجرا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
امروز ۵ مرداد ۱۴۰۵ زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی مشخص و روشن نشده است شرم آور و تاسف بار است
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
گل گفتی
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
آقای پزشکیان درست میگن
۱۶
۲
پاسخ دادن
قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص): اقدام به محاصره به منزله توسعه جنگ است
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۶ مرداد
روایت غریب‌آبادی از اسناد ۱۲۰ گانه از همسایگان جنوبی
بقائی: اربعین امسال با یاد رهبر شهید و شهدای ایران معنایی متفاوت یافته است
برآورد خسارت ۲۰.۶ میلیارد دلاری به تجهیزات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا
آخرین اخبار
برآورد خسارت ۲۰.۶ میلیارد دلاری به تجهیزات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۶ مرداد
روایت غریب‌آبادی از اسناد ۱۲۰ گانه از همسایگان جنوبی
قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص): اقدام به محاصره به منزله توسعه جنگ است
بقائی: اربعین امسال با یاد رهبر شهید و شهدای ایران معنایی متفاوت یافته است
مردم پس از شهادت رهبر با قدرت بیشتری پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند
هوش مصنوعی دیگر یک ابزار لوکس نیست؛ صنعت باید هوشمند شود
دعا و یاری شهدای مظلوم و خانواده‌های داغدیده بدرقه راه مردم است
خرج از سرمایه رهبری، به نام وفاق
حاجی‌بابایی: به کارفرمایان اوکراین اخطار می‌کنیم با پاسخ پشیمان‌کننده ایران مواجه خواهند شد
محمدرضا عارف: دست برتر در دیپلماسی با ایران است
ورود دیوان محاسبات به ترک‌فعل‌های مؤثر در اختلال سامانه‌های بانکی
اعلام وصول ۷ سوال از ۴ وزیر کابینه چهاردهم در جلسه وبیناری مجلس
مصادیق «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» تعیین شد
روایت فرمانده پدافند هوایی از نقش شهدای سوباشی در اقتدار ایران
انتقام خون شهدای این سرزمین از دشمنان گرفته خواهد شد
بقایی: اقدام اوکراین در حمله به کشتی تجاری ایران بی‌پاسخ نمی‌ماند/ بزرگ‌ترهای زلنسکی مراقب باشند که پیامدهای اقداماتش دامن‌گیرشان نشود
احتمال شنیده شدن صدای انفجار در پاکدشت
ارتش: به هرگونه تجاوز دشمن پاسخ شدید و کوبنده می‌دهیم
ایران اقدامات علیه خود را بدون پاسخ نخواهد گذاشت
مدیریت قاطع ایران در تنگه هرمز ادامه دارد