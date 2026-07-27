باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: فردا سه شنبه ۶ مرداد جلسه حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار میشود.
او افزود: متقاضیان تا ساعت ۲۴ امروز دوشنبه ۵ مرداد فرصت دارند ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش را جهت شرکت در حراج را واریز کنند.
گفتنی است، حسب درخواست فعالان بازار طلا و به منظور پاسخگویی به نیاز آنان علاوه بر متقاضیان فعلی، سکوهای طلا نیز میتوانند در حراج مذکور شرکت کنند.
او افزود: خریداران حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند و کارمزد حراج برای هر طرف معامله، ۲۰ میلیون ریال (مجموعاً ۴۰ میلیون ریال از هر معامله) تعیین شده است. قیمت پایه توسط عرضهکننده در روز حراج اعلام میشود و معاملات به روش حضوری و نقدی انجام میگیرد.