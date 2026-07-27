وزارت دفاع عربستان ادعا کرد چندین پهپاد را که از خاک عراق وارد حریم هوایی این کشور شده و قصد حمله به تأسیسات نفتی در منطقه الشرقیه و ریاض را داشته‌اند، رهگیری و منهدم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت دفاع عربستان ادعا کرده است که چندین پهپاد را که از خاک عراق وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، رهگیری و منهدم کرده است. به گزارش الجزیره، این وزارتخانه افزوده که پهپاد‌های مذکور قصد حمله به تأسیسات نفتی در منطقه الشرقیه و ریاض را داشته‌اند.

وزارت دفاع عربستان این اقدامات را «تروریستی» توصیف کرده و مدعی شده است که از خاک عراق و نیروهای نزدیک به ایران انجام شده‌اند. این وزارتخانه در ادامه بر حق عربستان در دفاع از خود و حفظ حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب تأکید کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: عربستان ، حمله پهپادی
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