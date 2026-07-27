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تحلیلگر سیاسی: آمریکا و اسرائیل خود را بالاتر از قانون می‌بینند + فیلم

کریس هلالی، کارشناس حقوقی و تحلیلگر سیاسی، با انتقاد از عملکرد نظام حقوق بین‌الملل گفت ناتوانی در پاسخگو کردن قدرت‌های بزرگ، عدالت بین‌المللی را با چالش جدی مواجه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریس هلالی در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی با اشاره به آنچه «استاندارد‌های دوگانه» در اجرای حقوق بین‌الملل خواند، مدعی شد آمریکا و اسرائیل در قبال اقدامات خود با سازوکار‌های مؤثر بین‌المللی مواجه نشده‌اند. او با اشاره به موضوع حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، گفت اجرای گزینشی قوانین باعث شده قدرت‌های بزرگ خود را فراتر از قانون تصور کنند.

این تحلیلگر سیاسی همچنین با دفاع از سیاست خارجی ایران، این کشور را بازیگری مسئول در عرصه بین‌المللی توصیف کرد که از مسیر دیپلماسی و همکاری‌های چندجانبه حرکت می‌کند. به گفته هلالی، اگر حقوق بین‌الملل نتواند قدرتمندترین بازیگران را پاسخگو کند، این نظام به جای ابزاری برای تحقق عدالت، به ابزاری در خدمت قدرت‌های برتر تبدیل خواهد شد.

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