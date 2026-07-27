در حالی که پیش‌بینی می‌شد تا هفته آینده مدیرعامل جدید استقلال معرفی شود، بررسی گزینه‌ها از سوی هلدینگ ممکن است این موضوع را به تعویق بیندازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه استقلال همچنان یکی از موضوعات مهم مدیریتی این باشگاه محسوب می‌شود و هلدینگ خلیج فارس به عنوان مالک آبی‌پوشان در روز‌های اخیر بررسی گزینه‌های مدنظر خود را در دستور کار قرار داده است.

پیش از این انتظار می‌رفت جلسه مربوط به انتخاب مدیرعامل استقلال برگزار شود و تا هفته آینده فرد جدیدی برای حضور در این سمت معرفی شود، اما با توجه به ادامه بررسی‌ها و ارزیابی شرایط گزینه‌های مختلف، احتمال دارد این جلسه با تأخیر برگزار شود.

هلدینگ خلیج فارس در تلاش است تا فردی را برای مدیریت باشگاه انتخاب کند که علاوه بر آشنایی با فضای فوتبال، توانایی اداره مسائل مالی، اجرایی و همچنین هماهنگی با برنامه‌های فنی تیم را داشته باشد.

در حال حاضر چند گزینه برای مدیرعاملی استقلال مطرح هستند و مسئولان هلدینگ در حال بررسی سوابق، توانایی‌ها و برنامه‌های آنها هستند تا تصمیم نهایی با کمترین ریسک برای آینده باشگاه اتخاذ شود.

این در حالی است که استقلال در آستانه آغاز فصل جدید رقابت‌های فوتبال قرار دارد و مشخص شدن هرچه سریع‌تر ساختار مدیریتی باشگاه می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی و آماده‌سازی تیم نقش مهمی داشته باشد.

با این حال، هنوز زمان دقیق برگزاری جلسه نهایی برای انتخاب مدیرعامل مشخص نشده و باید منتظر ماند تا هلدینگ خلیج فارس پس از جمع‌بندی بررسی‌های خود، تصمیم نهایی را اعلام کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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