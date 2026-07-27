باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز دوشنبه گفت که تحریمهای غرب علیه روسیه در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده و آنها را از نظر «گستردگی و بیاثری» بیسابقه توصیف کرد.
پوتین در نشست با نمایندگان دومای دولتی در کاخ بزرگ کرملین گفت که «غرب» از سال ۲۰۲۲ فشار بر روسیه را تشدید کرده، اما در تضعیف این کشور ناکام مانده است.
او گفت: «غرب ماشین روسهراسی را به سرعت بالا برده و "رکوردهای جهانی" ثبت کرده است. این موضوع به دو صورت صادق است: تعداد تحریمهای به اصطلاح و بیثمری آنها.»
او استدلال کرد که این محدودیتها به کشورهای تحریمکننده بیش از روسیه آسیب زده است.
پوتین گفت: «این موضوع همچنین در مورد آسیبی که این تحریمها در درجه اول به طراحان و مبتکران آنها و به مردم برخی از کشورهای اروپایی و دیگر کشورها وارد میکند، صادق است.»
او کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش میکنند اقتصاد روسیه را فلج کرده و پتانسیل علمی و صنعتی آن را تضعیف کنند.
او گفت: «علاوه بر این، آنها که قادر به شکست روسیه در میدان نبرد نیستند، اکنون بر روشهای آشکارا تروریستی برای جنگ با مردم ما متکی هستند. اما هیچکس هرگز نمیتواند مردم روسیه را بشکند.»
پوتین با وجود توصیف این دوره به عنوان دورهای دشوار، گفت که روسیه خود را با فشار خارجی تطبیق داده و در عین حال به دنبال اهداف اقتصادی بلندمدت است.
او افزود که دولت به حمایت از بخشهای کلیدی اقتصاد، کسبوکارها، اشتغال و برنامههای اجتماعی در عین حفظ هزینههای دفاعی ادامه خواهد داد.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه بسته بیستویکم تحریمها علیه روسیه را تصویب کرد و محدودیتهای مربوط به بخش مالی و انرژی این کشور را گسترش داد.
این اقدامات، ممنوعیت معاملات اتحادیه اروپا را به ۳۳ مؤسسه اعتباری و مالی روسی دیگر نیز تعمیم میدهد، پلتفرمهای ارز دیجیتال را هدف قرار میدهد و محدودیتهای بیشتری را با هدف کاهش درآمدهای نفتی روسیه اعمال میکند.
اتحادیه اروپا همچنین تعدیل خودکار سقف قیمتی نفت روسیه را تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۷ به حالت تعلیق درآورده است تا از بهرهمندی مسکو از اختلالات بازار جلوگیری کند.
منبع: آناتولی