باشگاه خبرنگاران جوان - همسر رئیس جمهور سابق کشورمان با انتشار پیامی درخصوص میدان‌داری مردم ایثارگر کشورمان نوشت:

متن پیام جمیله علم‌الهدی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام به بانوان سرزمینم، سلام به شاگردان مادر موسی، سلام به پیروان مادر عیسی، سلام به یاران زینب کبری، سلام به معلمان عصر اسلام، سلام به سوگواران میناب. امروز با افتخار صدوپنجاهمین روز حضور با برکت شمادر میدان‌های متنوع و متفاوت ایران مقتدر است.

عروج ملکوتی امام شهید مصادف با سالروز عروج ملکوتی خدیجه کبری همسر با وفای پیامبر عظیم الشان اسلام، سرآغاز این حضور پرشور می‌باشد. بصیرت بانوان موجب شد تا در روزگار غربت بشر و در این ایام تلخ تحقیر انسان، پرده‌های تازه‌ای از ترکیب عقل و احساس سروده شود. بانوان نجیب ایرانی به حق زن بودن را معنا کردند و به دنیای سرد و بی روح نشان دادند که گرمای ایثار و حماسه حاصل کانون گرم خانواده است.

آری مردم سالاری دینی یکبار دیگر ماهیت خیابان را عوض کرد و معلوم شد که خیابان محل عبور رهگذران بی حوصله و بی و تفاوت نیست. خیابان عرصه «تظاهرات» و اجتماعات آگاهی بخش و امیدآفرین است. اجتماعات خیابانی دانشگاهی است برای باز آموزی و علاوه بر افراد عادی، فیلسوفان و اندیشمندان و دانشمندان نیز می‌آموزند که راه توسعه و راه رستگاری از هم جدا نیست. بلکه سعادت و رستگاری با نشستن و ساکن شدن و عزلت عارفانه به دست نمی‌آید. آنها می‌آموزند که دستیابی به کمال در حضور و خطر کردن و فداکاری و خدمت به خلق خداست.

حضور فعال زنان و همراهی همه اعضای خانواده به خصوص کودکان و نوجوانان در تغییر ماهیت خیابان و باز آموزی اخلاق فداکاری بسیار موثر می‌باشد. زیرا تجربه کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد که نه انسجام اجتماعی و نه توسعه یافتگی بدون عدالت ممکن نیست. ولی قیام به قسط و برپایی عدالت خود مستلزم ایثار و فداکاری است و ترکیب عدالت و فداکاری تنها و تنها می‌تواند دستیابی به توسعه همه جانبه و پیشرفت انسانی را تضمین کند.

بنابر این گرچه فروپاشی اخلاق و بحران‌های اجتماعی تا حدی حاصل فریب خوردگی زنان بوده، ولی صد البته این زنان هستند که در مبارزه و تظاهرات علیه بی عدالتی و ستمگری و امپریالیسم فرهنگی و خشونت سازمان یافته به خصوص در کشور ما پیشرو می‌باشند. در این رستاخیز جدید نیز زنان موفق شده‌اند با صراحت و دقت و در عمل از راز بزرگ آفرینش پرده بردارند: آری ایشان به خوبی نشان داده‌اند پرواز به ملکوت در گرو آتش عشق الهی است که از خانه به خیابان و از خیابان به میدان و از میدان تا آسمان شعله می‌کشد.

به همین دلیل لازم است نه فقط برای صیانت از آرمان‌ها بلکه حتی برای صیانت از خانه و خانواده در برابر سرمایه سالاری جنگ طلب و نژاد پرستان کودک خوار همچنان محکم و استوار ایستادگی نمود. بدون شک دعاو یاری شهدای مظلوم و خانواده‌های داغدیده آنها بدرقه راه چنین مردم ایثارگری خواهد بود و نفرین ابدی برای فتنه گرانی است که قصد دارند صفوف متحد ملت مبعوث را درهم شکسته و راه نفوذ دشمن را بگشایند.

جمیله علم الهدی- همسر شهید جمهور آیت الله دکتر رئیسی