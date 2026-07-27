در صورت بلع جسم خارجی توسط کودک، چه باید کرد؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - پزشک متخصص با بیان اینکه سکه و قطعات اسباب‌بازی از شایع‌ترین اجسام خارجی بلعیده‌شده در کودکان هستند، گفت در صورت مشاهده این اتفاق، والدین باید از هرگونه اقدام برای خارج کردن جسم خارجی با دست خودداری کنند؛ زیرا این کار ممکن است جسم را به سمت مجاری تنفسی هدایت کرده و شرایط را خطرناک‌تر کند.

وی افزود پس از بلع جسم خارجی، کودک ممکن است دچار سرفه یا احساس خفگی شود و در چنین شرایطی باید در سریع‌ترین زمان ممکن به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کرد. به گفته او، پس از انجام بررسی‌های اولیه، پزشکان مشخص می‌کنند جسم خارجی در مجاری گوارشی قرار دارد یا مجاری تنفسی و بر همان اساس، روند درمان را آغاز می‌کنند.