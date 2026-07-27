کارشناس بازار سرمایه گفت: اگرچه بازار امروز سیگنال روشنی از بهبود فضا مخابره کرد، اما برای تثبیت این روند صعودی، تداوم ورود پول و حفظ تقاضا در روزهای آینده اهمیت تعیین‌کننده خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - ملیکا برقی‌زاده کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار سهام امروز دوشنبه ۵ مرداد در فضایی مثبت و نسبتاً فراگیر دنبال شد؛ فضایی که هم در رشد شاخص کل و شاخص هم‌وزن دیده شد، هم در برتری قابل توجه صف‌های خرید و هم در گردش بالای پول میان گروه‌های بزرگ و صندوق‌های سهامی قابل رویت بود‌

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: بررسی تابلو معاملات نشان می‌دهد بورس تهران اگرچه هنوز با احتیاط بخشی از معامله‌گران حقیقی مواجه است، اما از منظر تحرک نقدینگی، عرض بازار و قدرت تقاضا، روزی امیدوارکننده را پشت سر گذاشت؛ شاخص کل بورس تهران امروز با افزایش ۴۹ هزار و ۷۱۳ واحدی معادل ۰.۹۹ درصد، در سطح ۵ میلیون و ۵۲ هزار و ۴۳ واحد ایستاد؛ شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۱۴ هزار و ۸۶۴ واحدی، بازدهی ۱.۰۷ درصدی را ثبت کرد که نشان می‌دهد رشد بازار تنها به چند نماد شاخص‌ساز محدود نبوده و بخش گسترده‌تری از نمادها در مدار مثبت معامله شده‌اند.

او افزود: این همزمانی رشد شاخص کل و شاخص هم‌وزن اهمیت زیادی دارد، زیرا معمولاً از بهبود نسبی کلیت بازار سهام و افزایش مشارکت نمادهای کوچک‌تر و متوسط در روند صعودی حکایت می‌کند؛ یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های امروز بازار، ثبت ارزش معاملات خرد ۲۹ هزار و ۷۵ میلیارد تومانی بود؛ رقمی که از فعال بودن جریان دادوستد و حضور پررنگ معامله‌گران در بازار سهام و صندوق‌های سهامی خبر می‌دهد. بالا ماندن ارزش معاملات خرد در کنار رشد شاخص‌ها، معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از پویایی بازار و تقویت اعتماد کوتاه‌مدت معامله‌گران ارزیابی می‌شود.

برقی‌زاده اظهار کرد: در عین حال، آمارها نشان می‌دهد امروز ۷۸ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی در بازار ثبت شد؛ موضوعی که بیانگر آن است که با وجود مثبت بودن فضا، بخشی از سرمایه‌گذاران خرد همچنان با احتیاط معامله می‌کنند. با این حال، این میزان خروج در برابر ارزش بالای معاملات، چندان سنگین ارزیابی نمی‌شود؛ داده‌های معاملاتی امروز از خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت حکایت دارد؛ رخدادی که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و چرخش منابع از بازارهای کم‌ریسک به سمت بازار سهام و صندوق‌های مبتنی بر سهام یا صندوق‌های کالایی باشد.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: این تغییر جهت نقدینگی در روزی که شاخص‌ها مثبت بودند و صندوق‌های سهامی و اهرمی نیز با ارزش معاملات بالا دنبال شدند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، بخشی از سرمایه‌ها ترجیح می‌دهند به جای ماندن در ابزارهای کم‌نوسان، از فضای مثبت بازار سرمایه بهره ببرند.

او افزود: افزایش ارزش معاملات در صندوق‌های سهامی و اهرمی معمولاً نشانه‌ای از اقبال فعالان بازار به بهره‌گیری از موج صعودی است، اما از سوی دیگر می‌تواند بیانگر حضور سرمایه‌های کوتاه‌مدت و تاکتیکی نیز باشد. به همین دلیل، تحلیلگران بازار سرمایه معمولاً در کنار این نشانه مثبت، به پایداری تقاضا در سهام عادی نیز توجه ویژه دارند؛ تابلوی معاملات امروز از منظر قدرت تقاضا نیز تصویر مثبتی ارائه کرد. در پایان بازار، ۳۵۷ نماد با صف خرید به ارزش ۶۹۱۴ میلیارد تومان همراه بودند، در حالی که تنها ۷۳ نماد صف فروش داشتند و ارزش صف‌های فروش نیز به ۱۹۵۴ میلیارد تومان رسید.

او گفت: برتری معنادار صف‌های خرید نسبت به صف‌های فروش، چه از نظر تعداد نمادها و چه از نظر ارزش، نشان‌دهنده آن است که جو روانی بازار امروز به نفع خریداران بود. این وضعیت معمولاً یکی از نشانه‌های مهم بهبود انتظارات کوتاه‌مدت در بورس امروز محسوب می‌شود با این حال، خروج ۷۸ میلیارد تومان پول حقیقی و نقش پررنگ صندوق‌های اهرمی نشان می‌دهد بخشی از این رونق هنوز ماهیتی کوتاه‌مدت و احتیاط‌آمیز دارد. بنابراین اگرچه بازار امروز سیگنال روشنی از بهبود فضا مخابره کرد، اما برای تثبیت این روند صعودی، تداوم ورود پول و حفظ تقاضا در روزهای آینده اهمیت تعیین‌کننده خواهد داشت.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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