نرخ تورم ماهانه در تیر نسبت به خرداد نصف شد/ تامین ارز دارو در اولویت است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - همتی، رئیس کل بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی از ماه گذشته با استفاده از اقدامات و ابزارهای در اختیار خود، روند کنترل تورم را آغاز کرده است.

او افزود: اکنون خوشحالم اعلام کنم که علی‌رغم نگرانی‌های مطرح‌شده، نرخ تورم ماهانه در تیرماه نسبت به ماه قبل تقریباً به نصف کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد روندی که برخی پیش‌بینی می‌کردند تورم به‌صورت فزاینده افزایش یابد، کنترل شده است و ان‌شاءالله در ماه‌های آینده نیز کنترل بیشتری بر تورم خواهیم داشت.

در ادامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: مشکلی در تامین ارز واردات دارو نداریم و ارز آن باید حداکثر یک ماهه پرداخت شود؛ نشست انجمن واردکنندگان دارو با مرکز مبادله و معاونت ارزی بانک مرکزی برگزار می‌شود تا مشکلات تخصیص ارز واردات دارو برطرف شود.