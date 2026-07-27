نرخ تورم ماهانه در تیر نسبت به خرداد نصف شد/ تامین ارز دارو در اولویت است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با اقدامات و ابزارهایی که در اختیار دارد از ماه پیش ترمز تورم را کشیده و نرخ تورم ماهانه در تیر ماه نسبت به خرداد ۱۴۰۵ نصف شده است. ‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  همتی، رئیس کل بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی از ماه گذشته با استفاده از اقدامات و ابزارهای در اختیار خود، روند کنترل تورم را آغاز کرده است.

او افزود: اکنون خوشحالم اعلام کنم که علی‌رغم نگرانی‌های مطرح‌شده، نرخ تورم ماهانه در تیرماه نسبت به ماه قبل تقریباً به نصف کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد روندی که برخی پیش‌بینی می‌کردند تورم به‌صورت فزاینده افزایش یابد، کنترل شده است و ان‌شاءالله در ماه‌های آینده نیز کنترل بیشتری بر تورم خواهیم داشت.

در ادامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: مشکلی در تامین ارز واردات دارو نداریم و ارز آن باید حداکثر یک ماهه پرداخت شود؛ نشست انجمن واردکنندگان دارو با مرکز مبادله و معاونت ارزی بانک مرکزی برگزار می‌شود تا مشکلات تخصیص ارز واردات دارو برطرف شود.

برچسب ها: بانک مرکزی ، همتی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۵:۱۷ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
بروبابا
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
باسلام
شب ها رو حساب کردی یا روز ها
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ق ر
۲۰:۱۲ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
به کجا به این شتابان، حقوق بازنشستگی واقعا نمی‌رسه جناب رئیس جمهور دی سال قبل قول دادن چنانچه کالاها افزایش داشته باشه مبلغ کالا برگ افزایش خواهد داد لطفا به آقای پزشکیان بفرمائید در نهج‌البلاغه در مورد بد عهدی چه می‌گوید
۰
۲
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