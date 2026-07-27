سخنگوی پلیس از انهدام یک تیم تروریستی وابسته به گروهک پژاک در نوار مرزی شهرستان بانه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «سعید منتظرالمهدی» در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: ساعت ۲۰/۴۵ مورخ چهارم مردادماه، مرزبانان هنگ مرزی با همکاری اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهرستان بانه و رصد دقیق تحرکات مرزی، از ورود یکی از عناصر اصلی و کلیدی گروهک تروریستی پژاک به کشور مطلع شده و بلافاصله اقدامات عملیاتی برای دستگیری و مقابله با این تیم تروریستی را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران در این عملیات و حین پایش منطقه و رصد ترددها، یک دستگاه خودروی سمند حامل اعضای این تیم تروریستی را شناسایی کردند که در پی درگیری مسلحانه میان مرزبانان غیور و این عناصر متجاوز، ۴ تن از اعضای گروهک پژاک به هلاکت رسیدند.

سخنگوی پلیس گفت: در بازرسی از خودرو و محل درگیری، مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات اعم از چندین قبضه کلت کمری، خشاب، تیر جنگی و نارنجک دستی کشف شد.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس ، تیم تروریستی
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