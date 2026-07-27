باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - مختاری، رئیس صندوق توسعه مسکن، از برنامهریزی برای افتتاح و تحویل ۱۶۰ هزار واحد مسکونی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد که پروژههای مسکونی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد، مشمول دریافت تسهیلات قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی خواهند شد.
وی با بیان اینکه اطلاعات متقاضیان طرحهای حمایتی مسکن در سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی ثبت و بهروزرسانی میشود، اظهار کرد: همکاران استانی اطلاعات متقاضیان و میزان پیشرفت پروژهها را بهصورت دقیق در این سامانه ثبت میکنند و مبنای برنامهریزیهاو پرداخت تسهیلات، اطلاعات موجود در این سامانه است.
رئیس صندوق توسعه مسکن افزود: بر اساس هدفگذاری انجامشده برای سال جاری (۱۴۰۵)، برنامه افتتاح و تحویل ۱۶۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان در دستور کار قرار دارد.
مختاری همچنین درباره حمایتهای مالی از پروژههای در آستانه تکمیل گفت: پروژههایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی با دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: این تسهیلات از طریق معرفی متقاضیان به بانک عامل و با استفاده از منابع صندوق توسعه مسکن نزد بانک مسکن پرداخت میشود.