نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی از پیشرفت ۹۰ درصدی پالایشگاه هیدروکربنی شوشتر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ابراهیمی، نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند اجرای پالایشگاه هیدروکربنی شوشتر اظهار کرد: این پروژه هماکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسیده و طبق برنامهریزی انجامشده، تا پیش از پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه پالایشگاه شوشتر یکی از پروژههای راهبردی صنعت نفت و انرژی در شمال خوزستان به شمار میرود، افزود: با راهاندازی این مجموعه، روزانه ۱۰ هزار بشکه انواع فرآوردههای هیدروکربنی تولید خواهد شد که میتواند نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید و ایجاد ارزش افزوده در استان داشته باشد.
در همین راستا، روانبخش، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان نیز پالایشگاه شوشتر را یکی از مهمترین طرحهای صنعتی استان دانست و تأکید کرد: تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه، علاوه بر تقویت زیرساختهای صنعتی، زمینه رونق اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری در منطقه را فراهم خواهد کرد.
مالک پالایشگاه هیدروکربنی شوشتر نیز با اشاره به ابعاد اشتغالزایی این طرح گفت: این پروژه برای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر بهصورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد کرد و در حال حاضر نیز حدود ۷۰۰ نفر در بخشهای مختلف اجرایی و عمرانی پروژه مشغول به کار هستند.
وی افزود: عملیات اجرایی پالایشگاه از دو سال پیش آغاز شده و اکنون با پیشرفت قابل توجه، در آستانه تکمیل و ورود به مرحله بهرهبرداری قرار دارد.
پالایشگاه هیدروکربنی شوشتر به عنوان یکی از پروژههای شاخص صنعتی خوزستان، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی گسترده، میتواند با افزایش تولید فرآوردههای هیدروکربنی، سهم مهمی در توسعه اقتصادی منطقه، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و تقویت ظرفیتهای صنعتی استان ایفا کند.