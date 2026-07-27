نحوه و نوع تغذیه در روز‌های گرم سفر نقش مهمی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منصور رضایی، متخصص تغذیه در برنامه تلویزیونی به نقش تغذیه در گرمازدگی و مشکلات گوارشی حین سفر اشاره کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بهداشت و درمان ، خطر گرمازدگی ، درمان بیماری
خبرهای مرتبط
ضرورت مصرف مایعات فراوان برای جلوگیری از کم آبی در پیاده روی اربعین
انواع بیماری‌های شایع در پیاده روی اربعین + فیلم
ضرورت به همراه داشتن دارو‌های مصرفی در پیادهروی اربعین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اهدای تبلت ویژه دانشجویان توانخواه در ۱۰ دانشگاه مناطق محروم
توقف جذب سربازمعلم تأثیری بر کمبود نیروی انسانی مدارس ندارد
تبادل فناورانه هوش مصنوعی؛ پلی میان نیاز صنایع و توان شرکت‌های دانش‌بنیان
بیش از ۴۲۰ محصول راهبردی فاوا در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات بومی‌سازی شد
متا دستیار هوش مصنوعی خود را هوشمندتر کرد؛ برنامه‌ریزی روزانه و پژوهش عمیق به Meta AI آمد
اطلس بین‌المللی محصولات دانش‌بنیان به چند زبان زنده دنیا تدوین می‌شود
بازگشت سایوز MS-28 از ایستگاه فضایی بین‌المللی با فرود ایمن در قزاقستان + فیلم
ضرورت مصرف مایعات فراوان برای جلوگیری از کم آبی در پیاده روی اربعین
ابداع آزمایشی جدید برای پیش‌بینی بیماری تحلیل عضلات
جزئیات حادثه آتش‌سوزی هتل پارسیان استقلال
آخرین اخبار
رشد اقتصادی پایدار بدون فناوری و نوآوری ممکن نیست
رتبه نفوذ هوش مصنوعی ایران ۱۷ پله بهبود یافت
راه‌اندازی شبکه ملی، پیوند نظام پیشنهاد‌ها با حوزه تصمیم‌گیری
ایکس‌باکس استریم رایگان بازی را در ازای تبلیغات آزمایش کرد
رویداد نجومی در اروپا: جزئیات «Map of Nope» برای خورشیدگرفتگی کامل
تبادل فناورانه هوش مصنوعی؛ پلی میان نیاز صنایع و توان شرکت‌های دانش‌بنیان
جزئیات حادثه آتش‌سوزی هتل پارسیان استقلال
ارتباط غیرمنتظره بین مصرف تخم مرغ و گوشت و یک بیماری جدی قلبی
قابلیت «فیلم سلفی» گوگل برای بازیابی حساب‌های قفل‌شده چیست؟
بازگشت سایوز MS-28 از ایستگاه فضایی بین‌المللی با فرود ایمن در قزاقستان + فیلم
ضرورت مصرف مایعات فراوان برای جلوگیری از کم آبی در پیاده روی اربعین
توقف جذب سربازمعلم تأثیری بر کمبود نیروی انسانی مدارس ندارد
ابداع آزمایشی جدید برای پیش‌بینی بیماری تحلیل عضلات
بیش از ۴۲۰ محصول راهبردی فاوا در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات بومی‌سازی شد
متا دستیار هوش مصنوعی خود را هوشمندتر کرد؛ برنامه‌ریزی روزانه و پژوهش عمیق به Meta AI آمد
توسعه CVCها نیازمند اصلاح نگاه معاونت علمی است
اطلس بین‌المللی محصولات دانش‌بنیان به چند زبان زنده دنیا تدوین می‌شود
اهدای تبلت ویژه دانشجویان توانخواه در ۱۰ دانشگاه مناطق محروم
هزینه‌های سنگین هوش مصنوعی، سهام گوگل را تحت فشار قرار داد
حمله به مراکز داده AWS نشانه انتقال جنگ از میدان نظامی به زیرساخت‌های پردازشی است
اروپا تیک‌تاک را به نقض قوانین ایمنی کودکان متهم کرد
مأموریت تازه استارشیپ؛ استقرار ۲۰ ماهواره و فرود در اقیانوس هند
طراحی پلتفرمی برای ترسیم مسیر پیشرفت دانشجویان علوم پزشکی
ثبت ۵۸ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در کشور