شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در برنامه‌های تلویزیونی در بخش الوار گرمسیری از توابع شهر بیدروبه شهرستان اندیمشک گلایه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های تابستانی شبکه‌های نلویزیونی مخاطبان بسیاری را پای قاب جادویی کشانده و بینندگان از طریق برنامه‌های تلویزیونی برنامه‌های مورد علاقه خود را دنبال می‌کنند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از ساکنان بخش الوار گرمسیری از توابع شهر بیدروبه شهرستان اندیمشک استان خوزستان با اختلال در برنامه‌های تلویزیونی مواجه شدند. با توجه به اینکه روز‌های تابستانی را سپری می‌کنیم، مشکل آنها دو چندان شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام ما ساکن بخش الوار گرمسیری از توابع شهر بیدروبه شهرستان اندیمشک استان خوزستان هستیم. بیش از دو هفته است از زمانی که برق‌ها قطع و وصل می‌شود، گیرنده‌های تلویزیون اختلال دارد و هیچ شبکه‌ای نمایش داده نمی‌شود. الان فصل تابستان است و بچه‌ها با شبکه پویا سرگرم می‌شوند. لطفا پیگیری کنید.

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برچسب ها: برنامه های تلویزیون ، سوژه خبری ، اختلال برقراری ارتباط
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