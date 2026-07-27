باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس نوریزدان گفت :در همین راستا، شرکت آب و فاضلاب استان لرستان اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب این خیابان را در دستور کار قرار داد تا همگام با زیباسازی و نوسازی این محور مهم شهری، زیرساختی ماندگار و کارآمد برای شهروندان فراهم شود.

وی افزود این پروژه با اجرای ۱۵۰ متر شبکه فاضلاب و با اعتباری بالغ بر بیش از ۱۰ میلیارد ریال، در مدت زمان تعیین‌شده به بهره‌برداری رسید.

لازم به ذکر است با اجرای این طرح، امکان اتصال و بهره‌مندی واحدهای تجاری و مسکونی واقع در خیابان افلاک از شبکه جمع‌آوری فاضلاب فراهم شد؛ اقدامی مؤثر در ارتقای بهداشت عمومی، حفظ محیط زیست و تکمیل زیرساخت‌های شهری در یکی از مهم‌ترین محورهای تاریخی و گردشگری خرم‌آباد.

شرکت آب و فاضلاب استان لرستان، توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب را گامی اساسی در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهری می‌داند و این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.

منبع: روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان