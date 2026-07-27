میزبانی جام جهانی با طعم فساد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - فیفا در سال‌های اخیر اعلام کرده که انتخاب میزبان جام جهانی بر اساس معیار‌هایی مانند زیرساخت‌های ورزشی، امنیت، ظرفیت گردشگری، مسائل تجاری، محیط زیست و حقوق بشر انجام می‌شود؛ با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند در عمل، لابی‌های سیاسی و منافع اقتصادی همچنان نقشی تعیین‌کننده در رأی‌گیری اعضای این نهاد دارند. پرونده‌های مربوط به میزبانی روسیه ۲۰۱۸ و قطر ۲۰۲۲ نیز بار‌ها این تردید‌ها را پررنگ کرده است.

رسوایی بزرگ «فیفاگیت» در سال ۲۰۱۵ که به بازداشت و محکومیت شماری از مدیران ارشد فوتبال جهان انجامید، تصویری از ساختاری ارائه داد که اتهاماتی، چون رشوه، پول‌شویی و فساد مالی در آن مطرح بود. با وجود اثبات تخلفات در برخی پرونده‌ها، از جمله ماجرای پرداخت ۱۰ میلیون دلار در ارتباط با میزبانی آفریقای جنوبی ۲۰۱۰، تاکنون هیچ میزبانی جام جهانی به دلیل فساد لغو نشده؛ موضوعی که همچنان پرسش‌های جدی درباره میزان پاسخگویی و شفافیت فیفا ایجاد می‌کند.