باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

میزبانی جام جهانی با طعم فساد + فیلم

فیفا اگرچه مدعی شفافیت در انتخاب میزبان جام جهانی است، اما سابقه پرونده‌های فساد و نفوذ لابی‌های سیاسی و تجاری، همچنان سلامت این فرآیند را زیر سؤال می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیفا در سال‌های اخیر اعلام کرده که انتخاب میزبان جام جهانی بر اساس معیار‌هایی مانند زیرساخت‌های ورزشی، امنیت، ظرفیت گردشگری، مسائل تجاری، محیط زیست و حقوق بشر انجام می‌شود؛ با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند در عمل، لابی‌های سیاسی و منافع اقتصادی همچنان نقشی تعیین‌کننده در رأی‌گیری اعضای این نهاد دارند. پرونده‌های مربوط به میزبانی روسیه ۲۰۱۸ و قطر ۲۰۲۲ نیز بار‌ها این تردید‌ها را پررنگ کرده است.

رسوایی بزرگ «فیفاگیت» در سال ۲۰۱۵ که به بازداشت و محکومیت شماری از مدیران ارشد فوتبال جهان انجامید، تصویری از ساختاری ارائه داد که اتهاماتی، چون رشوه، پول‌شویی و فساد مالی در آن مطرح بود. با وجود اثبات تخلفات در برخی پرونده‌ها، از جمله ماجرای پرداخت ۱۰ میلیون دلار در ارتباط با میزبانی آفریقای جنوبی ۲۰۱۰، تاکنون هیچ میزبانی جام جهانی به دلیل فساد لغو نشده؛ موضوعی که همچنان پرسش‌های جدی درباره میزان پاسخگویی و شفافیت فیفا ایجاد می‌کند.

مطالب مرتبط
میزبانی جام جهانی با طعم فساد + فیلم
young journalists club

اسپانیایی‌ها از خجالت پرچم رژیم صهیونیستی درآمدند + فیلم

میزبانی جام جهانی با طعم فساد + فیلم
young journalists club

واکنش‌ها به ترامپ در مراسم پایانی جام جهانی + فیلم

میزبانی جام جهانی با طعم فساد + فیلم
young journalists club

جام جهانی زیر سایه سیاست؛ حاشیه‌هایی که از فوتبال جلو زد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چپاول نفت ایران؛ بهای وابستگی پهلوی به آمریکا چه بود؟ + فیلم
۸۳۱

چپاول نفت ایران؛ بهای وابستگی پهلوی به آمریکا چه بود؟ + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
شکست رویا‌های فوتبالی و سیاسی ترامپ در جام جهانی + فیلم
۵۸۸

شکست رویا‌های فوتبالی و سیاسی ترامپ در جام جهانی + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
پاشنه آشیل‌های آمریکا؛ از کمبود مهمات تا بن‌بست راهبردی در برابر ایران + فیلم
۵۷۳

پاشنه آشیل‌های آمریکا؛ از کمبود مهمات تا بن‌بست راهبردی در برابر ایران + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
روایتی از پاسخ رهبر انقلاب به رزمندگان جبهه مقاومت در لبنان + فیلم
۴۸۰

روایتی از پاسخ رهبر انقلاب به رزمندگان جبهه مقاومت در لبنان + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha