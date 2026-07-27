باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس طی عملیات‌هایی موفق به کشف محموله‌های قاچاق، توقیف موتورسیکلت‌های مزاحم و دستگیری متخلفان در استان شدند.

کشف کود شیمیایی بدون مجوز در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از توقیف ۲ تن و ۲۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی بدون مجوز در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: ماموران کلانتری ۱۲ بعثت این فرماندهی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او ادامه داد: ماموران در بازرسی از این خودرو ۲ تن و ۲۰۰ کیلوگرم کود شیمایی بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف ۵ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در کوه‌چنار

فرمانده انتظامی کوه چنار از شناسایی و دستگیری سارق سابقه‌دار و کشف ۵ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: در اجرای طرح ضربتی برخورد با سارقان موتورسیکلت و کشف وسایل نقلیه سرقتی، ماموران انتظامی موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق و کشف ۵ دستگاه موتورسیکلت مسروقه شدند.

او با اشاره به اینکه او در بازجویی اولیه به ۵ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کرد، اضافه کرد: وسایل نقلیه مکشوفه پس از احراز هویت به مالباختگان تحویل و متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

کشف گنج یاب غیرمجاز در بوانات

فرمانده انتظامی بوانات از کشف یگ دستگاه گنج‌یاب غیرمجاز در یکی از روستا‌های این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر استفاده از دستگاه گنج یاب و نگهداری آن در منزلی در یکی از روستا‌های این شهرستان، ماموران انتظامی ضمن اطمینان از صحت موضوع با گرفتن مجوز قضایی به آدرس اعلامی اعزام شدند.

او افزود: در بازرسی به عمل آمده از منزل مورد نظر یک دستگاه گنج یاب غیرمجاز کشف و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شد.

فرمانده انتظامی بوانات با بیان اینکه ارزش دستگاه مکشوفه برابر اعلام کارشناسان ۳ میلیارد ریال برآورد شده است، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

هلاکت یاغی سابقه دار در درگیری با پلیس

فرمانده انتظامی داراب از هلاکت یک شرور سابقه‌دار خبر داد که هنگام دستگیری با ماموران درگیر شده بود.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب، اظهار کرد: در پی مأموریت دستگیری یک اراذل و اوباش، متهم با ماموران درگیر شده و با سوء استفاده از شرایط و با سلاح در اختیار، به سمت شهروندان و کارکنان انتظامی اقدام به تیراندازی کرد.

او با بیان اینکه با هوشیاری، اقتدار و اقدام به موقع ماموران حاضر در صحنه، متهم ۳۶ ساله مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد، با تاکید بر اینکه امنیت خط قرمز پلیس است، گفت: پلیس با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجازه جولان به هنجارشکنان را نخواهد داد.

گفتنی است در سوابق متهم جرائمی از قبیل نزاع و درگیری منجر به جرح شهروندان، اخلال در نظم عمومی و تهدید به قتل به چشم می‌خورد.

توقیف محموله چوب جنگلی بدون مجوز در کوار

فرمانده انتظامی شهرستان کوار از توقیف یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی بدون مجوز خبر داد.

سرهنگ سیدمحمد کشاورز فرمانده انتظامی شهرستان کوار اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه ناامن کنندگان اقتصاد کشور، ماموران پلیس آگاهی هنگام گشت زنی در محور فیروزآباد به شیراز به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از خودرو یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی بدون مجوز به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را کشف کردند و راننده نیز به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف گنج یاب بدون مجوز در بازرسی از منزل

فرمانده انتظامی جهرم گفت: ماموران این فرماندهی موفق به کشف یک دستگاه گنج‌یاب بدون مجوزدر بازرسی از یک منزل مسکونی شدند.

سرهنگ علی اصغر محمد پور فرمانده انتظامی جهرم بیان کرد: ماموران انتظامی جهرم با اقدامات فنی از نگهداری گنج یاب در منزلی در یکی از روستا‌های این شهرستان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن منزل یک دستگاه گنج یاب بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه یک نفر در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: ارزش دستگاه مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

توقیف موتورسیکلت‌های مزاحم در زرین دشت

فرمانده انتظامی زرین‌دشت از توقیف موتورسیکلت‌های مزاحم در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت اله ارجمندی فرمانده انتظامی زرین‌دشت بیان کرد: در جهت برخورد با مزاحمان خیابانی و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، طرح برخورد با موتورسیکلت‌های مزاحم در این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

او افزود: در اجرای این ماموریت، ماموران انتظامی در اقدامی عملیاتی، موفق شدند ۱۵ دستگاه موتورسیکلت مزاحم در سطح شهر را توقیف کنند.

فرمانده انتظامی زرین دشت ادامه داد: پلیس به محض مشاهده موتورسیکلت‌هایی که با ایجاد سر و صدا نظم شهر را برهم می‌زنند طبق قانون برخورد کرده و آن‌ها را توقیف و به پارکینگ منتقل می‌کند.

دستگیری سارق در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری سارق و کشف یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع یک فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان فیروزآباد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

او افزد: مأموران دایره تجسس کلانتری ۱۱ روزبه با انجام تحقیقات پلیسی یک سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی او را دستگیر کردند.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه از مخفیگاه متهم یک دستگاه موتورسیکلت کشف و تحویل شاکی شد، تصریح کرد: متهم پس از اعتراف به بزه انتسابی با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف تلویزیون و کالاهای بدون مجوز در لامرد

فرمانده انتظامی لامرد از کشف ۶ دستگاه تلویزیون و ۲۰ قلم انواع لوازم خانگی بدون مجوز به ارزش ۱۷ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی لامرد اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با خودرو‌های شوتی، ماموران انتظامی لامرد هنگام گشت زنی به ۲ دستگاه آریسان و وانت پراید مشکوک شدند که به دستور ایست پلیس توجهی نکرده و اقدام به فرار می‌کند.

او افزود: پس از طی مسافتی، ماموران با اقدامات فنی و پلیسی موفق به توقیف هر ۲ دستگاه خودرو شدند و در بازرسی از آن‌ها ۶ دستگاه تلویزیون LED و ۲۰ قلم لوازم خانگی خارجی بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۱۷ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص هر ۲ راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: پلیس فارس