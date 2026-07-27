سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از خرید حدود ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تن گندم توسط شبکه تعاونی‌های روستایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی برابری سرپرست سازمان تعاون روستایی در نشست ستاد عالی زراعت کشور که روز دوشنبه پنجم مرداد ماه با حضور معاون وزیر و مدیران استانی برگزار شد، به ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان در زمینه خرید گندم و مدیریت بازار محصولات کشاورزی پرداخت.

وی با اعلام اینکه شبکه تعاونی‌های روستایی تاکنون حدود ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تن گندم خریداری کرده است، این رقم را نسبت به سال گذشته افزایشی دانست و گفت: خوشبختانه سیستم قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای طراحی شده که خرید به نفع کشاورزان تمام شده است.

برابری ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند پرداخت‌ها، بخش قابل‌توجهی از گندم تولیدی در مناطق دورافتاده روستایی نیز تحویل شبکه شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری با توجه به (کیفیت ظاهری) در خرید محصولات توسط صنایع، تاکید کرد: در حال حاضر استقبال صنایع برای خرید بر اساس این شاخص کمتر از حد انتظار است.

وی پیشنهاد داد: راهکاری برای طراحی قیمت مناسب یا ایجاد انگیزه برای صنایع جهت خرید با کیفیت مطلوب تدوین شود.

مدیریت بازار سیب‌زمینی؛ کاهش قیمت در کرمانشاه و همدان

برابری با اشاره به وضعیت بازار سیب‌زمینی، گفت: برخلاف سال گذشته که با کمبود مواجه بودیم، امسال محصول به‌وفور در بازار وجود دارد و بخش زیادی از آن روانه سردخانه‌ها شده است.

وی افزود: آخرین گزارش‌ها حاکی از کاهش قیمت سیب‌زمینی در استان کرمانشاه و همدان است و پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا پایان هفته جاری، بازار به ثبات برسد.

سرپرست سازمان تعاون روستایی ایران با تأکید بر این که برخی عوامل غیرمتعارف در تلاش برای ایجاد نوسان در بازار هستند، تصریح کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، آماده ورود به بازار در صورت کاهش عرضه و افزایش قیمت است، اما در شرایط فعلی، مدیریت بازار بدون دخالت مستقیم در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به مصوبه سال گذشته شورای بازرگانی در این زمینه، بر لزوم هماهنگی مستمر با استان‌ها برای جلوگیری از کاهش تولید و مدیریت به‌موقع بازار تأکید کرد.

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم
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