استاندار خوزستان گفت: ۵۱۵ هزار نفر زائر از کشور خارج و ۱۵۶ هزار نفر به کشور بازگشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار خوزستان اعلام کرد که تا ساعت ۱۴ امروز، تعداد زائران ترددکننده از مرزهای شلمچه و چذابه با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال قبل، از مرز ۶۷۱ هزار نفر عبور کرده است.

سید محمدرضا موالی‌زاده، روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ در جلسه وبیناری ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور با حضور معاونان وزیر کشور و استانداران استان‌های هم‌مرز با کشور عراق گفت: این راهپیمایی عظیم اربعین امسال در فضای حماسی، ولایی و انقلابی حاصل از رشادت نیروهای مسلح و ایستادگی تاریخی ملت بزرگ ایران برگزار می‌شود و همین روحیه، استحکام حرکت زائران را دوچندان کرده است.

منبع: استانداری خوزستان