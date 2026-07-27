انسجام عجیب مردمان جنوب در مواجهه با دشمن خارجی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0627\u0631\u0627 \u0641\u0644\u0627\u062d\u06cc\u060c \u0639\u0636\u0648 \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0645\u0644\u06cc \u0645\u062c\u0644\u0633 \u06af\u0641\u062a : \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u062e\u0648\u062f\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0642\u0633\u0645\u062a \u062c\u063a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n