باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

انسجام عجیب مردمان جنوب در مواجهه با دشمن خارجی + فیلم

در طول جنگ مردمان جنوب وحدت بی‌سابقه‌ای در جهان را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت : مردم جنوب کشور آمادگی کامل خودشان را برای دفاع از این قسمت جغرافیایی ایران اعلام کردند.

مطالب مرتبط
انسجام عجیب مردمان جنوب در مواجهه با دشمن خارجی + فیلم
young journalists club

اندیشمند آمریکایی: سناریوی تسلیم ایران وجود خارجی ندارد + فیلم

انسجام عجیب مردمان جنوب در مواجهه با دشمن خارجی + فیلم
young journalists club

ویژگی بارز شهید شادمانی از زبان فرزند ایشان + فیلم

انسجام عجیب مردمان جنوب در مواجهه با دشمن خارجی + فیلم
young journalists club

کودکی که صحنه ناعادلانه جنگ را به وضوح دیده بود + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چپاول نفت ایران؛ بهای وابستگی پهلوی به آمریکا چه بود؟ + فیلم
۸۳۱

چپاول نفت ایران؛ بهای وابستگی پهلوی به آمریکا چه بود؟ + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
شکست رویا‌های فوتبالی و سیاسی ترامپ در جام جهانی + فیلم
۵۸۸

شکست رویا‌های فوتبالی و سیاسی ترامپ در جام جهانی + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
پاشنه آشیل‌های آمریکا؛ از کمبود مهمات تا بن‌بست راهبردی در برابر ایران + فیلم
۵۷۳

پاشنه آشیل‌های آمریکا؛ از کمبود مهمات تا بن‌بست راهبردی در برابر ایران + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
روایتی از پاسخ رهبر انقلاب به رزمندگان جبهه مقاومت در لبنان + فیلم
۴۸۰

روایتی از پاسخ رهبر انقلاب به رزمندگان جبهه مقاومت در لبنان + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha