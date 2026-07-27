باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که تنها دو سال تا بازیهای المپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ باقی مانده، موضوع حضور یا عدم حضور روسیه همچنان یکی از پرسشهای مهم جنبش المپیک است. روسیه در المپیک پاریس ۲۰۲۴ فقط با ۱۵ نماینده و تحت وضعیت بیطرف شرکت کرد، اما اکنون با آغاز مسابقات انتخابی در چند رشته، برخی موانع بهتدریج از سوی فدراسیونهای بینالمللی برداشته میشود. مقامهای ورزشی روسیه نیز پس از انتخاب کرستی کاونتری به ریاست کمیته بینالمللی المپیک در سال ۲۰۲۵، نسبت به بازتر شدن فضای گفتوگو ابراز امیدواری کردهاند.
در همین چارچوب، میخائیل دگتیارف، وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک روسیه، در ماه مه به خبرگزاری تاس گفت کشورش برنامههای خود را تغییر نداده و برای رقابتهای انتخابی المپیک ۲۰۲۸ آماده میشود. او همچنین اعلام کرد روسیه امسال بیش از ۳۰ میلیون یورو برای آمادهسازی المپیک بعدی اختصاص داده است. پس از آن، هیئت اجرایی کمیته بینالمللی المپیک در ۷ جولای از تعلیق موقت کمیته المپیک روسیه عقبنشینی کرد و بهدنبال آن، فدراسیونهای بینالمللی پنجگانه مدرن، تنیس روی میز، هندبال و والیبال نیز بازگشت ورزشکاران روس را اعلام کردند.
همزمان، فدراسیون جهانی وزنهبرداری در ۲۶ ژوئن همه محدودیتها را در تمام ردههای سنی لغو کرد و فدراسیونهای جهانی تکواندو، کشتی، ژیمناستیک، آبزیان و جودو نیز از بازگشت کامل ورزشکاران روسیه حمایت کردند. با این حال، فدراسیون جهانی دوومیدانی همچنان بر محرومیت ورزشکاران روسیه و بلاروس اصرار دارد و فدراسیون جهانی تنیس نیز در ۸ مه اعلام کرد موضعش درباره تعلیق فدراسیونهای این دو کشور تغییری نکرده است؛ موضوعی که نشان میدهد مسئله بازگشت روسیه هنوز در درون جنبش المپیک محل اختلاف جدی است.