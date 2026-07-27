مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام اعلام کرد که افزون بر ۲۰۰ خبرنگار، عکاس و تصویربردار روایت حماسه بزرگ جهان اسلام، اربعین در مهران این پرترددترین گذرگاه مرزی ایران را برعهده دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی هلشی روز دوشنبه در آیین گشایش «قرارگاه رسانهای اربعین» در مرز بینالمللی مهران اظهار کرد: این قرارگاه با هدف ایجاد هماهنگی، پشتیبانی و ساماندهی فعالیتهای خبری در این گذرگاه مرزی راهاندازی شده است و به صورت شبانهروزی و بدون وقفه خدمترسانی خواهد کرد.
وی افزود: در این قرارگاه ضمن استقرار خبرنگاران و فعالان فضای مجازی، از همه داشتهها و ظرفیتهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله صدور کارتهای شناسایی و تردد، تامین رفتوآمد، نیازهای رفاهی و پذیرایی بهرهگیری شده است تا خدمتگزاران و راویان راستینی برای این حوزه باشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام افزود: امسال افزون بر ۲۰۰ خبرنگار، تصویربردار و فعالان رسانهای استان، این رویداد بزرگ بینالمللی را پوشش میدهند و روایتگر خدمتها و کارنامه دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
هلشی یادآور شد: کوشش شبانهروزی نهادهای اجرایی، جلوههای بینظیر ایثار و مهماننوازی مردم استان ایلام و شور معنوی زائران باید با سرعت، دقت و صحت به تصویر کشیده شود که این وظیفه سنگین بر عهده خبرنگاران است.
وی گفت: قرارگاه رسانهای مکانی برای برگزاری نشستهای خبری مسئولان ارشد استان و مدیران نهادهای اجرایی است تا بتوانیم پوشش خبری برنامههای ستاد اربعین را به بهترین شکل در دستور کار قرار دهیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام با قدردانی از کوشندگی اصحاب رسانه، اظهار کرد: هدف اصلی این قرارگاه، ایجاد انسجام در کار رسانهها، بازتاب گسترده خدمترسانی نظام و مردم، اطلاعرسانی دقیق، پاسخگویی سریع به نیازهای خبری و تقویت روایت رسانهای استان ایلام در بزرگترین رویداد جهان اسلام است.
قرارگاه رسانهای اربعین در مهران با حضور حجتالاسلام والمسلمین الهنور کریمیتبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام و احمد کرمی استاندار گشایش یافت.
منبع:اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام