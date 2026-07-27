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فرانسه با سختگیرانه‌ترین محدودیت‌های آبی روبه‌رو شد + فیلم

گسترش بی‌سابقه خشکسالی در فرانسه، دولت را وادار کرده تا محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای مصرف آب وضع کند؛ از ممنوعیت آبیاری چمن و شست‌وشوی خودرو تا جریمه هزاران یورویی برای متخلفان.

باشگاه خبرنگاران جوان - خشکسالی گسترده، بیش از ۶۰ درصد خاک فرانسه را درگیر کرده و بسیاری از رودخانه‌ها و چشمه‌ها را به مرز خشکی کامل رسانده است. دولت از شهروندان خواسته با مراجعه به سامانه ویژه، وضعیت خشکسالی منطقه محل سکونت خود را بررسی و مقررات مربوط به همان منطقه را رعایت کنند. در برخی نقاط، رودخانه‌هایی که زمانی پرآب بودند اکنون به مسیر‌های پیاده‌روی تبدیل شده‌اند و روستا‌ها برای تأمین آب آشامیدنی به تانکر وابسته هستند.

بر اساس دستورالعمل‌های دولت، آبیاری چمن، باغ‌های زینتی و فضا‌های سبز شهری در مناطق بحران‌زده ممنوع است و آبیاری درختان نیز فقط در ساعات شب مجاز خواهد بود. همچنین پر کردن استخر‌های شخصی، شست‌وشوی خودرو، نظافت نمای ساختمان‌ها و راه‌اندازی فواره‌های مدار باز ممنوع شده است. کشاورزی و دامداری نیز مشمول محدودیت‌های ویژه هستند و متخلفان، اعم از شهروندان، شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی، با جریمه‌هایی بین ۱۵۰۰ تا ۷۵۰۰ یورو روبه‌رو خواهند شد.

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