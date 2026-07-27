رئیس سازمان چای کشور گفت: پیش بینی می‌شود امسال تولید چای ایرانی بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور در بازدید از انبار‌ها و مراکز خرید تضمینی برگ سبز چای اولویت اصلی سازمان چای را در شرایط کنونی کشور تأمین بازار داخلی و افزایش سهم چای ایرانی در سبد مصرفی خانوار‌ها دانست.

او گفت: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده و افزایش تولید با کیفیت چای داخلی پیش بینی می‌شود تولید چای امسال به بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

رئیس سازمان چای کشور، حمایت دولت و استاندار گیلان از چایکاران (افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای، پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش از طریق صندوق حمایت از توسعه چای) و شرایط مساعد جوی را از جمله عوامل افزایش تولید چای امسال اعلام کرد. 

پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی تولید چای در کشور

به گفته جهانساز، هم اکنون ثبات نسبی در بازار چای وجود دارد و ذخایر کافی نیز از چای ایرانی با توجه به در پیش بودن برداشت‌های بعدی برگ سبز چای موجود است. او همچنین افزود: سیاست اصلی سازمان چای حمایت از تولید داخلی است تا سهم چای ایرانی در بازار افزایش یابد.

 منبع: روابط عمومی سازمان چای کشور

برچسب ها: سازمان چای کشور ، چایکاران شمال
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