باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور در بازدید از انبار‌ها و مراکز خرید تضمینی برگ سبز چای اولویت اصلی سازمان چای را در شرایط کنونی کشور تأمین بازار داخلی و افزایش سهم چای ایرانی در سبد مصرفی خانوار‌ها دانست.

او گفت: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده و افزایش تولید با کیفیت چای داخلی پیش بینی می‌شود تولید چای امسال به بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

رئیس سازمان چای کشور، حمایت دولت و استاندار گیلان از چایکاران (افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای، پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش از طریق صندوق حمایت از توسعه چای) و شرایط مساعد جوی را از جمله عوامل افزایش تولید چای امسال اعلام کرد.

به گفته جهانساز، هم اکنون ثبات نسبی در بازار چای وجود دارد و ذخایر کافی نیز از چای ایرانی با توجه به در پیش بودن برداشت‌های بعدی برگ سبز چای موجود است. او همچنین افزود: سیاست اصلی سازمان چای حمایت از تولید داخلی است تا سهم چای ایرانی در بازار افزایش یابد.

منبع: روابط عمومی سازمان چای کشور