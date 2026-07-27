نیروی دفاعی بحرین اعلام کرد که رزمایش «سپر بحرین» از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه در خلیج فارس برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیروی دفاعی بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمایش «سپر بحرین» از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه با مشارکت نیرو‌های مسلح کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) برگزار خواهد شد.

این بیانیه اعلام کرد که این رزمایش با هدف تقویت همکاری نظامی مشترک خلیج فارس، تسهیل تبادل تجارب و ارزیابی سامانه‌های نظامی مشترک انجام می‌شود.

شورای همکاری خلیج فارس متشکل از بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، عمان و قطر است.

این رزمایش در حالی برگزار می‌شود که از روز جمعه آرامش محتاطانه‌ای در منطقه حاکم است و آمریکا و ایران پس از ۱۳ روز تشدید تنش که از ۱۱ ژوئیه آغاز شد، حملات را متوقف کرده‌اند.

در طول این تشدید تنش، آمریکا حملاتی را در داخل ایران انجام داد، در حالی که تهران نیز با هدف قرار دادن آنچه تأسیسات و تجهیزات نظامی آمریکا در چندین کشور عربی توصیف کرد، پاسخ داد.

این خصومت‌ها علیرغم تفاهم‌نامه‌ای که در ماه ژوئن توسط واشنگتن و تهران امضا شد و خواستار پایان درگیری و آغاز مذاکرات برای توافق گسترده‌تر برای پایان دادن به جنگی بود که توسط اسرائیل و آمریکا در ۲۸ فوریه آغاز شد، رخ داد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز که واشنگتن آنها را به تهران نسبت داد، در تاریخ ۸ ژوئیه آتش‌بس را پایان‌یافته اعلام کرد.

واشنگتن از ایران خواسته است که حملات به کشتی‌ها را متوقف کرده و آزادی دریانوردی از طریق این تنگه را تضمین کند. با این حال، تهران اصرار دارد که عبور کشتی‌ها از آب‌های مجاور سواحل خود، باید توسط سازوکاری تحت نظارت آن اداره شود که این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد اختلالات احتمالی در صادرات نفت و گاز منطقه ایجاد کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بحرین ، رزمایش نظامی
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