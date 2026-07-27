معاون وزیر اقتصاد گفت: در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان استرداد مالیاتی به فعالان اقتصادی انجام شده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به عملکرد نظام مالیاتی در سال گذشته و چهار ماهه ابتدایی سال جاری، اعلام کرد که این سازمان با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و حمایت از فعالان اقتصادی، موفق شده است بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق کند.

وی با تأکید بر اینکه نظام مالیاتی نباید صرفاً بر مبنای آمارهای خشک و بدون توجه به شرایط اقتصادی عمل کند، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی همواره تلاش کرده متناسب با وضعیت اقتصادی کشور و شرایط فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری کند. بر همین اساس، در سال گذشته حدود ۹۴ درصد منابع پیش‌بینی شده در بودجه محقق شد و اگر برخی ملاحظات حمایتی از فعالان اقتصادی در ماه‌های پایانی سال اعمال نمی‌شد، این رقم می‌توانست به حدود ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر برسد.

سبحانیان افزود: در اسفندماه سال گذشته به منظور همراهی با فعالان اقتصادی، بخشی از تکالیف و وصول مطالبات مالیاتی به تعویق افتاد که همین موضوع باعث شد بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در موعد مقرر محقق نشود، اما عملکرد نظام مالیاتی در مجموع قابل دفاع و موفق بوده است.

تمدید مهلت تکالیف مالیاتی در دوران جنگ

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه‌های ابتدایی سال جاری گفت: با توجه به درگیری‌های اخیر و شرایط ویژه کشور، تمامی تکالیف مالیاتی فعالان اقتصادی که موعد انجام آنها در خرداد و تیرماه بود، با اخذ مجوزهای قانونی به زمان دیگری موکول شد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین این موارد شامل تکالیف مالیاتی اصناف، مشاغل و اشخاص حقوقی بود که موعد انجام آنها به شهریورماه منتقل شد. همچنین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار، ارسال فهرست حقوق کارکنان و سایر تکالیف قانونی نیز تمدید شد.

سبحانیان خاطرنشان کرد: طبیعتاً تعویق در انجام تکالیف مالیاتی موجب تأخیر در وصول درآمدهای مالیاتی می‌شود، اما با وجود این شرایط، عملکرد سازمان امور مالیاتی در چهار ماهه ابتدایی امسال مثبت و قابل قبول بوده است.

وصول ۵۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در چهار ماهه امسال

وی با ارائه آمارهای درآمدی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته حدود ۳۹۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به حدود ۵۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: درآمدهای مالیاتی وصول شده در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته معادل ۲۱.۸ درصد بودجه مصوب سالانه بود و این نسبت در سال جاری به حدود ۲۰.۵ درصد رسیده است.

به گفته سبحانیان، درآمدهای مالیاتی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۲ درصد رشد داشته، در حالی که رشد اقتصادی کشور حدود چهار درصد بوده است.

وی تصریح کرد: این رشد درآمدی بدون اعمال فشار مضاعف بر مؤدیان مالیاتی محقق شده و نتیجه اجرای سیاست‌های سیستمی‌سازی فرآیندهای مالیاتی، داده‌محور شدن نظام مالیاتی و به‌هنگام‌سازی فرآیند وصول مالیات‌هاست.

افزایش اختیارات مدیران استانی برای حمایت از مؤدیان

سبحانیان از تفویض اختیارات بیشتر به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها خبر داد و گفت: با توجه به تفاوت شرایط استان‌های کشور و میزان تأثیرپذیری آنها از شرایط اخیر، اختیارات مدیران استانی افزایش یافته تا بتوانند تصمیمات متناسب با وضعیت اقتصادی هر استان اتخاذ کنند.

وی افزود: این اقدام در راستای سیاست تمرکززدایی دولت و حمایت مؤثرتر از فعالان اقتصادی صورت گرفته است.

رشد ۱۵۳ درصدی استرداد مالیات فعالان اقتصادی

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور یکی از دستاوردهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را تسریع در استرداد مالیات فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان استرداد مالیاتی به فعالان اقتصادی انجام شده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده رشد حدود ۱۵۳ درصدی استرداد مالیات به فعالان اقتصادی است که نتیجه سیستمی شدن فرآیندهای مالیاتی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به شمار می‌رود.

سبحانیان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات سازمان امور مالیاتی در حوزه مقابله با تخلفات مالیاتی اشاره کرد و گفت: رویکرد سازمان، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی واقعی و اصلاح اطلاعات ثبت‌نام مؤدیان است و هیچ‌گونه نگاه صنف‌محور در این زمینه وجود ندارد.

وی اظهار کرد: در بررسی‌های انجام شده، ۱۷۶ هزار مورد تخلف مربوط به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان مرتبط با عمده‌فروشی برای فعالیت‌های خرده‌فروشی شناسایی شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: همچنین ۸۶۱ مورد تخلف در صنف طلافروشان شناسایی شد که در آن افراد با وجود فعالیت در حوزه فروش به مصرف‌کننده نهایی، از دستگاه‌های کارتخوان مرتبط با آب‌شده‌فروشی استفاده می‌کردند.

به گفته وی، ۴ هزار و ۳۸۴ مورد استفاده از دستگاه‌های کارتخوان غیرتجاری برای فعالیت‌های تجاری نیز شناسایی شده است.

نگاه سازمان امور مالیاتی، کمک به مؤدیان است

سبحانیان تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی در فرآیندهای جدید خود، رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک و تحلیل داده‌ها را دنبال می‌کند و هیچ‌گونه سوگیری نسبت به صنف یا گروه خاصی وجود ندارد.

وی گفت: فرض اولیه سازمان این است که بسیاری از مغایرت‌ها و تخلفات احتمالی ناشی از اشتباهات ثبت‌نامی یا عدم آگاهی مؤدیان است و تلاش ما بر این است که ابتدا به اصلاح اطلاعات و کمک به مؤدیان بپردازیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: پروژه هوشمندسازی و مدیریت ریسک در حوزه ثبت‌نام مؤدیان از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و از بهمن‌ماه سال گذشته به مرحله عملیاتی رسیده است و نتایج آن به تدریج در حال مشاهده است.

وی در پایان تأکید کرد که هدف اصلی سازمان امور مالیاتی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای شفافیت و ایجاد عدالت مالیاتی از طریق بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند و داده‌محور است.