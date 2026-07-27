باشگاه خبرنگاران جوان - پشت ترافیک سنگین داخل خودرو نشستهاید یا در اوج تمرکز روی یک فایل کاری هستید که گوشی روی میز شروع میکند به لرزیدنهای مسلسلوار. صفحه را روشن میکنید: ۴۷ پیام جدید در گروه «چشمروشنی فامیل»، ۳۲ پیام در «پروژه تحویلنشده سال قبل» و دهها تصویر تبریک و ویدیوهای سنگین.یک حس خفگی خفیف به سراغتان میآید. دستتان میرود روی گزینه خروج، اما بلافاصله تصویر صورت عمهجان یا اخم مدیر شرکت جلوی چشمتان میآید. انگار انگشتتان روی ماشهای رفته که شلیکش، حیثیت خانوادگی یا امنیت شغلیتان را هوا میبرد. گوشی را رو به صفحه روی میز میگذارید و تسلیم این اسارت دیجیتال میشوید.
صورتحساب روانی پیامهای بیخاصیت
حضور در گروههای شلوغ و بیهدف، فقط وقتگیر نیست؛ بلکه بر اساس روانشناسی ارتباطات، نوعی «پوسیدگی تدریجی تمرکز» ایجاد میکند. وقتی ذهن شما مدام میان خبرهای کذب فامیل، کلکلهای فوتبالی همکاران و وظایف واقعیتان در رفتوآمد باشد، دچار فرسودگی روانی میشود.ما در این گروهها میمانیم چون ذهنمان مبتلا به «ترس از طرد شدن» است. نگرانیم که بعد از خروج، سیبل غیبتها شویم، اخبار مهم را از دست بدهیم یا آدم «تکخور» و «غیرسازگار» جمع به نظر برسیم.
تراژدی خروج
چرا خروج از یک گروه در جامعه ما اینقدر پرهزینه است؟ پاسخ در ساختار «جمعگرای» فرهنگ ایرانی نهفته است. در زندگی واقعی، شما هیچگاه از وسط یک مهمانی خانوادگی بدون خداحافظی، بلند نمیشوید تا از در بیرون بروید. خروج ناگهانی از گروه مجازی در ذهنهای ما ایرانیها، دقیقاً معادل همین رفتار است: بیاحترامی مستقیم، قهر کردن یا خود را بالاتر از بقیه دیدن.در گروههای کاری هم مرز میان «تعهد شغلی» و «حریم شخصی» به شدت مخدوش است. خروج از یک گروه پروژهای که کارش تمام شده، گاهی به اشتباه نشانه بیعلاقگی به سازمان یا حاشیهسازی تعبیر میشود.
نقشه راه خروج از گروههای فامیلی بدون ایجاد زلزله
برای رهایی از گروههای فامیلی بدون اینکه روابط واقعی آسیب ببیند، باید از «استراتژی پیشدستی و ادای احترام» استفاده کنید. هرگز در اوج بحث، پس از یک پیام روی اعصاب یا در ساعات پایانی شب گروه را ترک نکنید. باید مراحل زیر را پیش ببرید:ابتدا در یک پیام شخصی به مدیر گروه یا بزرگتر فامیل بگویید که به دلیل شلوغی کاری یا تمرکز بر سلامت ذهن، تصمیم گرفتهاید حضور در فضای مجازی را کم کنید.بعد پیامی بنویسید که دلیل خروج را کاملاً «شخصی» نشان دهد، نه ناشی از کیفیت پیامهای گروه.و در آخر تاکید کنید که ارتباط تلفنی و فردی شما با تکتک اعضا برقرار است.
نمونه پیام کاربردی برای فامیل:
«سلام به همه عزیزانم. امیدوارم حال همگی خوب باشه. من برای تمرکز بیشتر روی برنامههای کاری و زندگی، تصمیم گرفتم مدتی حضورم در فضای مجازی رو خیلی محدود کنم و مجبورم از گروهها خارج بشم. قطعا دلم برای تکتک شما تنگ میشه و روی ماهتون رو میبوسم. ارتباطمون مثل قبل در پیام شخصی و تماس تلفنی برقرار هست.»
قواعد خروج از گروههای کاری
در محیط کار، احساسات و تعارف را کنار بگذارید و بر اساس شفافیت سازمانی عمل کنید.حتما قبل از خروج، در پیام شخصی از مدیر مستقیم بپرسید آیا حضور شما در این گروه همچنان ضرورت دارد یا خیر.بعد اگر وظایف به فرد دیگری سپرده شده، او را مشخص و معرفی کنید.و سپس ایمیل سازمانی یا شماره داخلی خود را بگذارید و خروج بزنید.
نمونه پیام کاربردی برای محیط کار:
«با سلام خدمت همکاران گرامی. با توجه به اتمام فاز عملیاتی پروژه و تحویل مدارک، ضمن تشکر از همراهی همگی، از گروه خارج میشوم. در صورت نیاز به هماهنگیهای بعدی، از طریق ایمیل سازمانی در خدمت خواهم بود.»
گزینه ارواح؛ وقتی شرایط برای خروج مهیا نیست
اگر در گروهی حضور دارید که خروج از آن هزینههای سنگین اجتماعی، خانوادگی یا شغلی دارد، نیازی نیست دست به ریسک بزنید. از راهکار «حضور ارواحگونه» استفاده کنید:
بیصدا کردن دائمی: گروه را برای همیشه روی حالت سکوت بگذارید.
آرشیو و پنهانسازی: گروه را به بخش پیامهای بایگانیشده بفرستید تا جلوی چشمتان نباشد.
خاموش کردن نشانگرها: نمایش تعداد پیامهای خواندهنشده را غیرفعال کنید.شما در گروه حضور دارید، اما ذهن و انرژیتان در دست خودتان است.
مرزبندی هوشمندانه شرط بقا در عصر ارتباطات
خروج از گروههای شلوغ و بیخاصیت مجازی، نشانه بیاحترامی یا گریز از مسئولیت نیست؛ بلکه نشاندهنده احترام به وقت، تمرکز و سلامت روان خود و دیگران است.با استفاده از روشهای محترمانه، اطلاعرسانی پیش از خروج و در صورت نیاز، بهرهگیری از قابلیتهای بیصداسازی، میتوان بدون سوزاندن پلهای ارتباطی و ایجاد سوءتفاهمهای عاطفی یا کاری، آرامش دیجیتال را به زندگی بازگرداند. فراموش نکنیم که ارزش روابط واقعی ما هرگز با تعداد گروههایی که در آنها عضو هستیم سنجیده نمیشود.
منبع: فارس