باشگاه خبرنگاران جوان - پشت ترافیک سنگین داخل خودرو نشسته‌اید یا در اوج تمرکز روی یک فایل کاری هستید که گوشی روی میز شروع می‌کند به لرزیدن‌های مسلسل‌وار. صفحه را روشن می‌کنید: ۴۷ پیام جدید در گروه «چشم‌روشنی فامیل»، ۳۲ پیام در «پروژه تحویل‌نشده سال قبل» و ده‌ها تصویر تبریک و ویدیوهای سنگین. یک حس خفگی خفیف به سراغتان می‌آید. دستتان می‌رود روی گزینه خروج، اما بلافاصله تصویر صورت عمه‌جان یا اخم مدیر شرکت جلوی چشمتان می‌آید. انگار انگشتتان روی ماشه‌ای رفته که شلیکش، حیثیت خانوادگی یا امنیت شغلی‌تان را هوا می‌برد. گوشی را رو به صفحه روی میز می‌گذارید و تسلیم این اسارت دیجیتال می‌شوید. ‌

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