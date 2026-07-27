رئیس سازمان فضایی ایران بر ضرورت هم‌افزایی میان نهاد‌های تخصصی و افزایش همکاری با سازمان نقشه‌برداری کشور تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست تخصصی مشترک سازمان فضایی ایران و سازمان نقشه‌برداری کشور که با حضور حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران، و سید اسکندر صیدایی، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، معاونان و مدیران دو مجموعه برگزار شد، راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات مکانی مورد بررسی قرار گرفت.

سالاریه در این نشست با معرفی ظرفیت‌های سازمان فضایی ایران در ارائه خدمات کاربردی مبتنی بر تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای، اظهار کرد: افزایش تعامل میان دو سازمان می‌تواند نقش مؤثری در توسعه کاربرد‌های عملیاتی تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات مکانی و پاسخگویی به نیاز‌های کشور ایفا کند.

وی با اشاره به دقت تصاویر ماهواره‌های «خیام» و «پایا» و اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کیفیت این داده‌ها، ابراز امیدواری کرد که با گسترش همکاری‌های مشترک، دستاورد‌های ارزشمندی در حوزه برنامه‌ریزی، نقشه‌برداری و مدیریت اطلاعات مکانی کشور حاصل شود.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای جلوگیری از موازی‌کاری

رئیس سازمان فضایی ایران همچنین با اشاره به آرشیو گسترده داده‌های سنجش از دور این سازمان از سنجنده‌های مختلف با قدرت تفکیک متنوع، گفت: بهره‌گیری از توان فنی و تخصصی سازمان نقشه‌برداری کشور در سامانه ملی سنجش از دور سازمان فضایی ایران و اشتراک‌گذاری داده‌ها، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، از موازی‌کاری و هدررفت منابع و هزینه‌ها جلوگیری خواهد کرد.

در ادامه این نشست، سید اسکندر صیدایی، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور نیز با قدردانی از تعاملات گذشته میان دو مجموعه، این نشست را گامی در مسیر تقویت همکاری با سازمان‌های تخصصی کشور دانست و گفت: توسعه تعاملات میان دستگاه‌های فنی، نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار و رفع نیاز‌های ملی در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی دارد.

وی با تشریح مأموریت‌های راهبردی سازمان نقشه‌برداری کشور تأکید کرد: این سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، علمی و نیروی انسانی متخصص، آمادگی دارد همکاری‌های خود را برای پاسخگویی به نیاز‌های کشور در حوزه اطلاعات مکانی گسترش دهد.

در پایان این نشست، معاونان و مدیران دو سازمان نیز زمینه‌های همکاری مشترک را بررسی کردند و بر تسریع در اجرای برنامه‌های مشترک و توسعه تعاملات برای تحقق اهداف تعیین‌شده تأکید کردند.

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

برچسب ها: سازمان فضایی ، نقشه برداری
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