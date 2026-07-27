شرکت آبفای قم در اطلاعیه ای از افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت فردا سه شنبه در دو بلوار شهید کبیری و پانزده خرداد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- شرکت آبفای قم اعلام کرد:به اطلاع شهروندان گرامی میرساند به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، جریان آب در روز سه شنبه، مورخ ۶ مردادماه در محدوده مناطق زیر دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد:
۱۵ خرداد کوچه ۴۳ و ۱۲ متری امیر کبیر به همراه تمامی فرعیهای منشعب، از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۸:۰۰
بلوار شهید کبیری حد فاصل کلهری تا بلوار پیامبر اعظم و کل محدوده شهر قائم (خیابانهای قائم غربی و شرقی) به همراه تمامی فرعیهای منشعب، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰
همشهریان گرامی؛ به منظور جلوگیری از بروز خسارات احتمالی، لطفا از خاموش بودن پمپهای آب، در زمان تعمیرات فوق، اطمینان حاصل فرمایید.
تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانیهای عزیز در شهرها و روستاهای استان است.