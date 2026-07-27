باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون میزان خرید تضمینی گندم از مرز ۷ میلیون تن گذشت و خوشبختانه امسال یکی از سال های زراعی خوب از لحاظ شرایط اقلیمی و تامین به موقع نهاده های کشاورزی است.

به گفته وی، براساس پیش بینی های صورت گرفته امسال بیش از ۱۴ میلیون تن گندم تولید خواهیم داشت و طی ۱۵ تا ۲۰ سال قبل تولید گندم از نظر کمی و کیفی بی سابقه است.

آنجفی ادامه داد: مجموع ارزش گندم های خریداری شده ۳۴۰ همت است که با آخرین واریزی ها میزان پرداخت به ۱۱۰ همت رسیده است و براساس دستور رئیس جمهور انتظار می رود ۵۰ همت دیگر واریز شود و کماکان پیگیری ها برای تعهد دولت ادامه دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: امسال شورای قیمت گذاری قیمت گندم را مصوب کرده است، از این رو اعتبارات ۵۰۰ همت باید تامین شود.

به گفته وی، مدیران سازمان برنامه باید پاسخگو باشند، همه ساله مشکل تاخیر در پرداخت مطالبات داریم، اما روند پرداخت نسبت به سال قبل عقب نیستیم.

آنجفی افزود: بهای گندم یارانه بخش کشاورزی نیست، بلکه دسترنج کشاورزان است که باید پرداخت شود.

وی ادامه داد: شرایط کشور ایجاب می کند که گندم را خریداری کنیم چراکه امکان تامین گندم به این میزان در بازارهای جهانی وجود ندارد چراکه اگر دولت نتواند گندم مورد نیاز را تامین کند، بهای سنگینی بابت آن باید بپردازد.

آنجفی گفت: آزادسازی نرخ آرد و نان جراحی بزرگ اقتصادی دیگر محسوب می شود و برآورد ما این است که با اجرای این امر حداقل ۳ میلیون تن در مصرف صرفه جویی می شود، از این رو منتظریم تا راهکار مناسبی اتخاذ شود که کمترین فشار بر مصرف کننده وارد شود و از طرفی جلوی قاچاق و دیگر تخلفات گرفته می شود، درحالیکه اجرای نظام آزادسازی گندم مشکلات را مرتفع می کند.