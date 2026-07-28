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زخمی پنهان که می‌تواند سبک زندگی و روابط ما را تحت تأثیر قرار دهد

احد عبدی، روانشناسی است که درباره یک زخم پنهان سخن می‌گوید.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد عبدی، طرح‌واره درمانگر در برنامه تلویزیونی گفت: طرح‌واره نقص و شرم، زخمی پنهان است که می‌تواند سبک زندگی و روابط ما را تحت تاثیر قرار دهد.

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