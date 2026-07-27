باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی سیدزاده، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: هر سال از یک تا دو ماه پیش از برگزاری مراسم اربعین، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب انجام می‌شود و ستادی با عنوان «ستاد تأمین آب مراسم اربعین» تشکیل می‌شود.

او افزود: این ستاد با برگزاری جلسات متعدد و پیش‌بینی تعداد زائرانی که به پایانه‌های مرزی مراجعه خواهند کرد، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تأمین آب و خدمات فاضلاب انجام می‌دهد.

سیدزاده ادامه داد: در تمامی پایانه‌های مرزی، تأسیسات آب و جمع‌آوری فاضلاب مستقر می‌شود و همکاران شرکت‌های آب و فاضلاب نیز به صورت حضوری در محل حضور دارند. بخشی از آب مورد نیاز از طریق شبکه و با انتقال آب شرب به این پایانه‌ها تأمین می‌شود و بخشی دیگر نیز از طریق آب بسته‌بندی در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

کنترل کیفیت آب به صورت ۲۴ ساعته

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور بیان کرد: با همکاری وزارت نیرو، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های دست‌اندرکار، تیم‌های آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت آب به صورت ۲۴ ساعته در پایانه‌های مرزی مستقر هستند و نظارت دقیق و شبانه‌روزی بر کیفیت آب دارند. این تیم‌ها به طور مستمر آب را آزمایش و کنترل می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه مشکل، بلافاصله اقدامات لازم برای جلوگیری از توزیع آب ناسالم انجام می‌شود.

او تصریح کرد: دستورالعمل‌های بهداشتی نیز به تمامی پایانه‌های مرزی و موکب‌ها ابلاغ شده است علاوه بر حضور همکاران شرکت‌های آب و فاضلاب، دستگاه‌هایی همچون شهرداری‌ها و وزارت بهداشت نیز به صورت مستمر وضعیت بهداشت و کیفیت خدمات را رصد و پایش می‌کنند.

سیدزاده با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده برای رفاه زائران گفت: احداث آبخوری‌ها، آبرسانی سیار، ایجاد حمام‌های صحرایی و موقت، جمع‌آوری فاضلاب و تجهیز و پشتیبانی از سرویس‌های بهداشتی، همگی در قالب برنامه‌ریزی منسجم و مدون انجام شده و در حال اجراست.

او بیان کرد: در حوزه آبرسانی مراسم اربعین حسینی آمادگی کامل وجود دارد و تاکنون نیز هیچ مشکلی در این زمینه نداشته‌ایم. در سال‌های گذشته خدمات‌رسانی به بهترین شکل انجام شده و امیدواریم امسال نیز به عنوان سقای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بتوانیم وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.