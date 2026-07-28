رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: امسال در تامین گندم علاوه بر دستیابی به خودکفایی، پتانسیل صادرات ۵۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن گندم به بازار‌های جهانی وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات تبعات زیادی بدنبال دارد و طبق قانون مطالبات گندمکاران طی ۴۸ ساعت باید پرداخت شود.

به گفته وی، کشاورز با تاخیر در پرداخت مطالبات اعتماد خود را نسبت به دولت از دست می دهد و در گذراندن زندگی دچار چالش می شود، همچنین برای کشت سال آینده دچار مشکل می شود.

هاشمی با بیان اینکه گندم ستون اقتدار امنیت غذایی است، افزود: با توجه به تاخیر در پرداخت مطالبات برای سال آینده دچار تبعات کاهش سطح زیر کشت خواهیم شد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: به اعتقاد بنده امسال بدلیل شرایط مساعد اقلیمی بالای ۱۵ میلیون تن تولید گندم خواهیم داشت، درحالیکه با ۱۲ میلیون تن امکان تامین گندم صنف و صنعت و خبازی وجود دارد و از طرفی  قیمت جهانی گندم ۱۵ درصد افزایش داشته و در ماه اکتبر پیش بینی می شود که قیمت جهانی گندم ۲۰ درصد بالا رود چراکه ایالات متحده دچار خشکسالی است.

وی با بیان اینکه امسال امکان ورود به بازارهای جهانی با صادرات ۵۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن گندم وجود دارد، افزود: ایران که جز ۵ کشور واردکننده است، امسال پتانسیل خودکفایی وجود دارد.

هاشمی ادامه داد: وقتی رئیس جمهور بارها دستور می دهد، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی باید پای کار بیایند که چه کسی نمی خواهد کشاورز اعتماد به دولت داشته باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم در شورای قیمت گذاری ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شده است، افزود: مسئولان برای تاخیر در پرداخت مطالبات بهانه های متعددی می آورند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: تازمانیکه دولت دست از سر قیمت آرد و نان بر دارد، اما استمرار نحوه پرداخت یارانه فعلی به آرد و نان راهکار نیست و بارها پیشنهاد داده ایم که دولت گندم را خریداری نکند و با آزادسازی قیمت گندم و آرد، یارانه به انتهای زنجیره باید بپردازد و نمی دانیم علت تعلل در اجرای این امر چیست؟

برچسب ها: خرید تضمینی گندم ، مطالبات گندمکاران
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