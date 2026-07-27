مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران-کرج-قزوین حدفاصل شهرک جهان‌نما تا استاندارد سنگین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری  - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور و تردد روان در محورهای شمالی خبر داد.

محرابی‌نیا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران-کرج-قزوین حدفاصل شهرک جهان‌نما تا استاندارد سنگین است. همچنین در مسیر برگشت آزادراه قزوین-کرج-تهران نیز محدوده مهرویلا تا پل کلاک با ترافیک سنگین مواجه است.

وی افزود: تردد خودروها در آزادراه تهران-ساوه، حدفاصل عوارضی تهران تا بهمن‌آباد، و همچنین در برخی مقاطع محور تهران-شهریار به کندی و با حجم بالای ترافیک در جریان است. محور بزرگراه تهران-ورامین نیز در محدوده قلعه‌نو دارای ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت محورهای شمالی گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت (رفت و برگشت) روان بوده و هیچ‌گونه مداخلات جوی در این مسیرها گزارش نشده است.

محرابی‌نیا همچنین از انسداد یک محور شریانی خبر داد و تصریح کرد: محور بندرعباس-لار در محدوده کیلومتر ۹ و تردد از مسیر جایگزین کوهستان، منبع آب و بندرعباس انجام می‌شود.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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