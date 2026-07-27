امام جمعه مراغه گفت: نماز جمعه به عنوان قلب فرهنگی و عبادی شهر و پل ارتباطی بین مردم و دولتمردان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناهیده خدادادی -حجت الا سلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه در آیین بزرگداشت پنجم مرداد سالروز اقامه تولید نماز جمعه  گفت: رسیدگی به مشکلات و خواسته‌های مردم از وظایف امام جمعه در راستای خدمت به مردم است.
وی با بیان اینکه، از برکت انقلاب هم اکنون در ۹۰۰ شهر کشور نماز جمعه اقامه می‌شود افزود: تقویت ستاد نماز جمعه، برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و توسعه و ترویج فرهنگ نماز در الویت است.
وی افزود: خطیب جمعه با تبیین مسائل دینی، اعتقادی و موضوعات روز جامعه، نقش هدایتگری خود را ایفا می‌کند.
امام جمعه مراغه در ادامه گفت: ستاد نماز جمعه بدون وابستگی تشکیلاتی توسط مردم اداره می‌شود.
حجت الا سلام والمسلمین حاجی زاده افزود: فعالیت ستاد اقامه نماز جمعه در کشور کاملا افتخاری است و هیچ بار مالی برای دولت ندارند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اقامه نماز جمعه از تاکیدات کلام وی است و پس از پیروزی انقلاب در کشور اقامه می‌شود.

برچسب ها: نماز ، فرهنگ نماز
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