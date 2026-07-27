سخنگوی شورای نگهبان گفت: پس از شهادت رهبرمان مسئولیت سنگین‌تری بر دوش داریم و باید با تلاش و مجاهدت بیشتر، زمینه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی را فراهم کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، در حاشیه مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» ویژه اهالی رسانه در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره تغییرات جامعه ایران پس از گذشت بیش از ۱۴۰ روز از این واقعه اظهار کرد: اکنون وارد پنجمین ماه پس از شهادت آقا شهید شده‌ایم و یکی از پرسش‌های مهم این است که جامعه ایران در این مدت چه تغییراتی کرده و نسبت مردم با حاکمیت چه تفاوتی یافته است.

وی افزود: واقعیت این است که امام شهید ما انسانی بود که تمام عمر خود را بر پایه اعتقادات و آرمان‌هایش زندگی کرد، با همان آرمان‌ها به شهادت رسید و با شهادت خود نیز پیام و آرمان‌هایش را برای تاریخ و نسل‌های آینده ماندگار کرد.

سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر شناخت عمیق رهبران انقلاب از مردم گفت: تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که چه امام راحل و چه امام شهید، همواره به مردم اعتقاد و اعتماد داشتند؛ آنان علاوه بر خداباوری، به نقش مردم در پیشبرد آرمان‌های انقلاب نیز باور داشتند.

طحان نظیف ادامه داد: امروز جهان شاهد این خیزش و رستاخیز مردمی است. با وجود گذشت بیش از ۱۴۰ روز از شهادت امام شهید، امت او همچنان در میدان حضور دارند و از آرمان‌های انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و عزت کشور دفاع می‌کنند.

وی مسیر پیش‌روی انقلاب را روشن توصیف کرد و گفت: امیدواریم مردم و در کنار آنان مسئولان، این آرمان‌ها را تا تحقق کامل دنبال کنند و کشور را به قله‌های افتخار، عزت و اقتدار برسانند.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: همه ما احساس می‌کنیم پس از شهادت آقای شهید، مسئولیت سنگین‌تری بر دوش داریم و باید با تلاش و مجاهدت بیشتر، زمینه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و دستیابی ملت ایران به جایگاه شایسته خود را فراهم کنیم.

منبع: مهر

برچسب ها: شورای نگهبان ، رهبر انقلاب
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