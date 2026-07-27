باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه در ادامه لفاظی های خود گفت که واشنگتن همچنان درگیر «مذاکرات عمیق» با تهران است، اما در صورت توقف مذاکرات، برای از سرگیری عملیات نظامی نیز آماده میشود.
ترامپ در مصاحبه با شبکه ۱۲ اسرائیل مدعی شد: «اگر آنها به نتیجه نرسند، به اقدام نظامی بسیار قوی بازخواهیم گشت.» او تأکید کرد که پنجره دیپلماتیک کوچک است و خاطرنشان کرد که این روند باید به سرعت پیش برود «در غیر این صورت اصلاً پیش نخواهد رفت.»
رئیسجمهور آمریکا توضیح داد که پس از درخواست میانجیگران منطقهای، حملات را از روز جمعه متوقف کرده است. ترامپ ادعا کرد: «همه افرادی که با ایران سروکار دارند از من خواستند: "شلیک نکن"» و اظهار داشت که با پذیرش این درخواست «هیچ چیزی به دست نیامد و هیچ چیزی از دست نرفت.»
اظهارات ترامپ در آستانه دیدار برنامهریزیشده او با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در روز سهشنبه مطرح میشود. این دو کشور در اواخر فوریه با استناد به تهدیدات و برنامه هستهای ایران، حملاتی را علیه این کشور آغاز کردند.
پاکستان در ماه آوریل میانجیگری آتشبس را بر عهده گرفت و بعداً در ماه ژوئن تفاهمنامهای بین تهران و واشنگتن برای امکان مذاکرات بیشتر و پایان دائمی جنگ امضا شد. اما تنشها اوایل این ماه بر سر اختلافات در مورد دریانوردی در تنگه هرمز که ایران در طول درگیری عملاً آن را مسدود کرده بود، شعلهور شد.
منبع: آناتولی